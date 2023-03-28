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ЗСУ знищили значну частину 10-го танкового полку рф: британська розвідка пояснила причину цих втрат

28 березня 2023 10:03
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Російські танкісти
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

В районі Авдіївки російські окупаційні війська втратили велику кількість танків. Причиною втрат є тактичні помилки при фронтальних атаках.

Про це повідомило у своєму щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту міністерство оборони Великої Британії.

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Авдіївка у пріоритеті

В останні дні російські окупаційні війська віддають пріоритет наступальній операції в районі Авдіївки.

Однак загарбники досягли лише незначного прогресу, зазнавши при цьому значних втрат у бронетехніці.

Втрати 10-го танкового полку

Так, імовірно, значну частину своїх танків втратив 10-й танковий полк рф, який входить до складу 3-го армійського корпусу — першого великого нового формування, яке російське міноборони створило у серпні 2022 року.

Втрати полку сталися під час спроби оточити Авдіївку з півдня.

Причини втрат

За інформацією британської розвідки, ці втрати були спричинені тактично помилковими фронтальними атаками.

Ці атаки, зазначили військові аналітики Сполученого Королівства, схожі на нещодавні спроби росіян наступати під Вугледаром.

Проблеми 3-го корпусу

Експерти міноборони Великої Британії зазначили, що, за наявною інформацією, 3-й армійський корпус рф страждає від проблем з поганою дисципліною та низьким моральним духом.

Попри навчання на білоруських полігонах, це військове формування все ще демонструє обмежену боєздатність.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни зазначив, що керівництво рф залучило досвідчених "вагнерівців" до наступу на Авдіївку.

Фото з російських ЗМІ

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