Потери российской армии на 9 февраля

Украинские защитники за сутки ликвидировали большое количество единиц живой силы и военной техники врага

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 900 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и авиацию.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Ликвидированные оккупанты

За 8 февраля украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 900 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли два танка, десять бронемашин, восемь артиллерийских систем и две ракетные системы залпового огня.

Общие потери русской армии за время войны

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

личного состава — около 135 010 (+910) человек ликвидировано;

танков — 3 255 (+2) ед..;

боевых бронированных машин — 6 468 (+10) ед.;

артиллерийских систем — 2 244 (+8) ед.;

РСЗО — 463 (+2) ед.;

средств ПВО — 232 (+4) ед.;

самолетов — 295 (+0) ед.;

вертолетов — 285 (+0) ед.;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 1967 (+6);

крылатых ракет — 796 (+0);

кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 5 121 (+9) ед.;

специальной техники — 211 (+0).

Напомним, что в последние дни количество ликвидированных на фронтах российско-украинской войны оккупантов значительно возросло по сравнению с началом года.

5 февраля Вооруженные силы Украины ликвидировали около 870 российских военных и наемников.

В течение 6 февраля украинские защитники уничтожили рекордное количество оккупантов. Примерное количество уничтоженных составило 1030 человек.

7 февраля Силы обороны Украины ликвидировали ориентировочно 910 российских военных.

Фото: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины