Потери российской армии на 9 февраля

ВСУ снова уничтожили большое количество оккупантов: Генштаб объявил свежие потери рф
Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 900 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и авиацию.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
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Ликвидированные оккупанты
За 8 февраля украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 900 российских оккупантов.
Кроме того, россияне потеряли два танка, десять бронемашин, восемь артиллерийских систем и две ракетные системы залпового огня.
Общие потери русской армии за время войны
Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:
- личного состава — около 135 010 (+910) человек ликвидировано;
- танков — 3 255 (+2) ед..;
- боевых бронированных машин — 6 468 (+10) ед.;
- артиллерийских систем — 2 244 (+8) ед.;
- РСЗО — 463 (+2) ед.;
- средств ПВО — 232 (+4) ед.;
- самолетов — 295 (+0) ед.;
- вертолетов — 285 (+0) ед.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 1967 (+6);
- крылатых ракет — 796 (+0);
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн — 5 121 (+9) ед.;
- специальной техники — 211 (+0).
Напомним, что в последние дни количество ликвидированных на фронтах российско-украинской войны оккупантов значительно возросло по сравнению с началом года.
5 февраля Вооруженные силы Украины ликвидировали около 870 российских военных и наемников.
В течение 6 февраля украинские защитники уничтожили рекордное количество оккупантов. Примерное количество уничтоженных составило 1030 человек.
7 февраля Силы обороны Украины ликвидировали ориентировочно 910 российских военных.
Фото: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины