Втрати російської армії на 6 лютого

Українські захисники за добу ліквідували велику кількість одиниць живої сили та військової техніки ворога

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 800 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини і артилерійські системи.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Ліквідовані загарбники

За 5 лютого українські захисники знищили на фронтах війни близько 900 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили 11 танків, десять бронемашин, п’ять артилерійських систем і одну ракетну систему залпового вогню.

Загальні втрати армії рф за час війни

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

особового складу — близько 132 160 (+870) осіб ліквідовано;

танків — 3 231 (+11) од.;

бойових броньованих машин — 6 415 (+10) од.;

артилерійських систем — 2 231 (+5) од.;

РСЗВ — 461 (+1) од.;

засобів ППО — 227 (+0) од.;

літаків — 294 (+0) од.;

гелікоптерів — 284 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 1 958 (+0);

крилатих ракет — 796 (+0);

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 5 104 (+13) од.;

спеціальної техніки — 203 (+0).

Нагадаємо, що президент росії володимир путін хоче захопити усю територію Донецької і Луганської областей до кінця лютого.

Втім, аналітики ISW наголошують, що кремлівський диктатор, імовірно, знову помилився в оцінці потужності власних збройних сил.

Інститут вивчення війни не виявив жодних доказів того, що російські війська відновили достатню бойову потужність для того, аби завоювати понад 11 тисяч квадратних кілометрів території Донецької області до кінця лютого.

Також у Інституті зазначили, що можливий новий великий наступ окупаційної армії достроково завершиться у квітні, під час сезону весняних дощів.

Після чого Україна, яка саме отримає західні танки, зможе піти у власний контрнаступ у кінці весни чи на початку літа.

Фото: Facebook Генштабу ЗСУ