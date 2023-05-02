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ВСУ освободят Крым без боя, — Резников

2 мая 2023 18:26
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
ВСУ освободят Крым без боя, — Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: УНИАН
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Высшее киевское руководство рассматривает не только военный, но и военно-политический сценарий возвращения Крыма. Киев больше склоняется ко второму варианту деоккупации полуострова.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью для издания The Atlantic.

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Понимая, что за 9 лет войны Россия превратила Крым в так называемую крепость, руководство Украины склоняется к деоккупации полуострова с помощью военно-политического сценария. Однако не исключает и сугубо военный вариант, говорит Резников.

"После того, как они (украинцы.  Ред.) перекроют дороги, железные дороги и водные пути к полуострову и поразят военную инфраструктуру с помощью беспилотников, можно предположить, что многие россияне, особенно недавние иммигранты, убедятся, что им было бы лучше жить в другом месте", — пишут в издании.

Также Резников добавляет, что "мы освободим Крым без боя".

Напомним, ранее мы писали о том, что министр обороны Украины Алексей Резников поделился мнениями, почему западные партнеры медлят с предоставлением Украине самолетов F-16. Проблема возникает в их поддержке после эксплуатации.

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