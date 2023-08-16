ВСУ освободили Урожайное, — Минобороны

Украинский военнослужащий на передовой. Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

В среду, 16 августа, заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что бойцы Вооруженных сил Украины освободили Урожайное Донецкой области. Украинские бойцы закрепляются на рубежах.

Об этом Маляр сообщила в Telegram.

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Карта Донецкой области. Фото: Новини.LIVE

Маляр сообщила, что украинские герои освободили Урожайное. При этом она уточнила, что наступательные действия продолжаются.

"Урожайное освободили. Наши защитники закрепляются на рубежах. Наступательные действия продолжаются", — указала она.

Сообщение Анны Маляр. Фото: скриншот

ВСУ продолжают атаки на оккупантов после освобождения Урожайного

Представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев сообщил, что украинские защитники активно продвигаются на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском фронтах.

"В ходе наступательной операции украинские подразделения взяли под контроль населенный пункт Урожайное и укрепляют свои позиции на новых линиях фронта", — отметил Ковалев.

Андрей Ковалев также уточнил, что украинская сторона применяет артиллерийские удары по обнаруженным позициям противника и проводит операции по борьбе с вражеской артиллерией.

Стоит уточнить, что накануне сообщалось, что бойцам ВСУ удалось вывести трех человек из Урожайного, несмотря на жесткие обстрелы. При этом в начале войны там находилось около 1000 человек.

В свою очередь в Генштабе ВСУ сообщали, что Вооруженные силы Украины преуспевают в направлении Урожайного, а российские войска пытаются наступать в районах Марьинки и Красногоровки.

Напомним, контрразведка СБУ провела многоэтапную спецоперацию в Донецкой области. Так, разоблачили агентурную сеть, которая "сливала" данные о перемещении техники ВСУ оккупантам.

Особенностью враждебной группы было то, что она состояла исключительно из местных женщин, поддержавших вооруженную агрессию против Украины. Для сбора разведывательной информации фигурантки обходили местность и скрыто делали фотоснимки украинских объектов.