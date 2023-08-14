ВСУ имеют успех на двух направлениях фронта: данные ISW

Воины ВСУ заряжают оружие. Иллюстративное фото: Генштаб

Украинские войска 13 августа проводили контрнаступательные операции по меньшей мере на двух участках фронта. К тому же есть продвижение в одной из ключевых точек соприкосновения ВСУ с оккупантами.

Об этом сообщает ISW.

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В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска вели наступательные действия в Бердянском и Мелитопольском направлениях.

К тому же ВСУ добились частичного успеха в районе села Работино, на Мелитопольском направлении. Там пролегает путь к прорыву российской обороны на юге.

Продвижение ВСУ в районе с. Работино. Фото: ISW

В то же время несколько российских СМИ сообщили, что оккупанты покидают с. Урожайное 12 августа. Однако уже на следующий день эту информацию опровергли, мол, под контролем армии РФ остается южная часть Урожайного.

"ISW не получил подтверждения того, что российские силы полностью вышли из Урожайного, и российские силы, вероятно, сейчас удерживают позиции по крайней мере в южной части населенного пункта", — говорится в сообщении Института.

Успехи ВСУ в Урожайном пропагандисты освещают в пользу сообщений об упадке морального духа российских оккупантов. Так, 12 августа российский милблогер пожаловался, что российская 37-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада не выделила танковые части для поддержки своей пехоты в Урожайном и преждевременно вышла из Урожайного 10 августа, утверждая, что им не хватает подкреплений, когда на самом деле войска находились в тыловых районах под хмельком.

К тому же оккупанты никак не могут поделить между собой обязанности касательно Урожайного.

"Весь состав 36-й общевойсковой армии не желает оборонять населенный пункт, а оперативно-тактическое соединение "Каскад" ДНР и 40-я отдельно взятая морская пехотная бригада обороняют Урожайное", — информирует ISW.

Бои под Урожайным. Фото: ISW

Александр Ходаковский, командир батальона "Восток", оборонявшийся под Урожайным, ссылался на командующего ВДВ России генерал-полковника Михаила Теплинского, который сказал, что Россия не может победить в обороне.

К тому же, Ходаковский пожаловался, что Россия слишком рано потратила свои ресурсы в войне, а сейчас нужно сделать паузу, чтобы накопить ресурсы для новой операции. По оценкам Института исследования войны, это указывает на то, что российская эластичная оборона в районе Урожайного имеет свои ограничения.

Напомним, Маляр рассказала, как оккупанты пытаются помешать контрнаступлению на юге.

Также стало известно, что контрнаступление ВСУ вынуждает оккупантов передислоцировать свои силы в Запорожье.