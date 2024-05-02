Строительство укреплений и оценка украинского ОПК — Зеленский провел заседание Ставки

Зеленский на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего. Фото иллюстративное: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 2 мая провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. На нем глава государства принял доклады о строительстве фортификационных сооружений и масштабности украинского оборонно-промышленного комплекса.

Об этом сообщает Офис Президента Украины.

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По словам главы государства, он принял доклады от ряда украинских чиновников о возведении оборонных укреплений.

"Заслушал большой отчет о степени готовности фортификационных рубежей в приграничных регионах и направлениях активных боевых действий. Его представили премьер-министр Денис Шмыгаль и глава Государственной службы специального транспорта Александр Яковец", — пишет он.

Также президент заслушал доклады от Главкома ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте и министра обороны Украины Рустема Умерова о поступлении военной помощи.

"Обсудили темпы и потребности при комплектовании новых бригад. Поручил принять все возможные меры по сокращению сроков. Особенно это касается поставок средств ПВО для защиты человеческих жизней и энергетической инфраструктуры", — резюмирует Владимир Зеленский.

Также он принял доклад от министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина о темпах производства дронов и средств РЭБ для фронта и прикрытия важных объектов.

Скриншот сообщения Зеленского

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что за апрель этого года Россия выпустила по Украине более 3 800 воздушных целей: ракет, управляемых авиабомб и беспилотников.

Глава государства также назвал даты проведения первого Глобального саммита мира, который состоится 15–16 июня в Швейцарии для разработки рамок, чтобы стимулировать будущий мирный процесс.