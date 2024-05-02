Зведення укріплень та оцінка українського ОПК — Зеленський провів засідання Ставки

Зеленський на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача. Фото ілюстративне: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 2 травня, провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. На ньому глава держави прийняв доповіді про зведення фортифікаційних споруд та масштабність українського оборонно-промислового комплексу.

Про це повідомляє Офіс Президента України.

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За словами глави держави, він прийняв доповіді від низки українських урядовців стосовно зведення оборонних укріплень.

"Заслухав великий звіт щодо ступеня готовності фортифікаційних рубежів у прикордонних регіонах та на напрямках активних бойових дій. Його представили прем’єр-міністр Денис Шмигаль і голова Державної служби спеціального транспорту Олександр Яковець", — пише він.

Також президент заслухав доповіді від Головкома ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію на фронті та міністра оборони України Рустема Умєрова про надходження військової допомоги.

"Обговорили темпи та потреби при комплектуванні нових бригад. Доручив ужити всіх можливих заходів для скорочення строків. Особливо це стосується постачання засобів ППО для захисту людських життів та енергетичної інфраструктури", — резюмує Володимир Зеленський.

Також він прийняв доповідь від міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишина про темпи виробництва дронів та засобів РЕБ для фронту та для прикриття важливих об'єктів.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що за квітень цього року Росія випустила по Україні понад 3 800 повітряних цілей: ракет, керованих авіабомб та безпілотників.

Також глава держави назвав дати проведення першого Глобального саміту миру, який відбудеться 15–16 червня у Швейцарії для розробки рамок, аби стимулювати майбутній мирний процес.