Деокупація Криму: яка військова база росіян підлягає ліквідації першою

Російські окупанти в Криму. Фото: РосЗМІ

Колишній командувач силами США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес днями зробив черговий прогноз, що Збройні Сили України можуть звільнити окупований росіянами Крим вже до кінця літа.

На переконання американського генерала, головною умовою успішного наступу українських Сил оборони на Крим є надання Україні високоточної зброї великої дальності.

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Цікаво, що на тлі чуток про контрнаступ ЗСУ та планів щодо звільнення Криму військовим шляхом велика кількість росіян вже тікає з окупованого півострова до росії, продаючи за демпінговими цінами надбане рухоме й нерухоме майно.

Новини.LIVE розбиралися, яке кримське місто стане головною брамою до звільнення півострова і чому.

Який шлях деокупації

Якщо раніше було сподівання на те, що окупований півострів все ж таки вдасться повернуту до складу України мирним дипломатичним шляхом, то на сьогодні такі надії виглядають вкрай примарними. Адже зрозуміло, що ворог сам добровільно його не залишить.

"У випадку звільнення півдня Запорізької та Херсонської областей переговорні позиції України кратно зростуть, і тут вже ми диктуватимемо умови щодо звільнення Криму", — припускає військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

Владислав Селезньов. Фото: Новини.LIVE

Водночас він переконаний, що навряд чи росіяни дослухаються до голосу розуму і мирно підуть з Криму.

"Чи підуть на такий варіант розвитку подій наші російські візаві? Моя відповідь — ні. Тому що для путіна Крим — це "сакральне" місце, і він буде до останнього за нього триматися", — зазначив Селезньов.

Отже Києву, найімовірніше, доведеться повертати окупований Крим лише військовим шляхом. Переговорів щодо цього не буде.

Таке переконання у коментарі "Крим. Реалії" висловила представниця президента України в Криму Таміла Ташева.

За словами Ташевої, росія не хотіла говорити про політико-дипломатичне повернення Криму як до повномасштабної війни, так і після її початку.

До того ж після спроб окупувати частину Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей стало зрозуміло, що військовий елемент деокупації півострова став ключовим.

"Ми не виключаємо політико-дипломатичний елемент для мінімізації втрат серед цивільного населення та військових та руйнування цивільної інфраструктури, але добре розуміємо, що, найімовірніше, звільнення буде військовим шляхом", — сказала Ташева.

Флешмоб в окупованому Криму в річницю анексії півострова 17 березня 2023 року. Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak

Ворог укріплює півострів

За даними Генерального штабу ЗСУ, російські окупанти скрізь у Криму — і на узбережжі моря, і вглибині суші, зводять інженерні фортифікаційні споруди, укріплення, риють окопи, готуючись до оборони.

Так, лише у Джанкойському районі АРК російські окупаційні війська змушують місцевий асоціальний елемент — алкоголіків та наркоманів, безпритульних, будувати фортифікаційні споруди. Грошей вимушеним "будівельникам", звичайно, не платять, але працювати все одно змушують.

Як показують супутникові знимки, в результаті такої нездорової активності окупантів на півночі Криму в районі російського пункту пропуску Армянськ і Перекопського валу облаштовано подвійну лінію окопів. Крім того, нові фортифікаційні споруди з'явилися обабіч траси Е-105, а також біля озера Сиваш.

Траншеї в Криму, лютий 2023 року. Фото: The Washington Post/Maxar

"Бавовна" — перша ластівка початку звільнення

Нещодавно в окупованому Джанкої пролунала серія гучних вибухів на території залізничної станції. В українській розвідці заявили, що цей вибух знищив російські крилаті ракети "Калибр" під час їхнього транспортування залізницею. Після цього серія вибухів прокотилася всім півостровом до Севастополя.

"Джанкой — це вузловий транспортний хаб окупантів, де є залізниця та зручне автотранспортне сполучення, що робить його "привабливим" для майбутніх проявів активності "невідомих" БпЛА. Джанкой — це основна військова база російських окупантів на території окупованого Криму", — пояснює військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Головна авіабаза й склад окупантів

За роки окупації аеродром поблизу Джанкою російські загарбники перетворили на свою головну військову авіабазу.

В результаті, за наявною інформацією, на цій базі сьогодні базується 39-й вертолітний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС та ППО Південного військового округу армії рф. Також росіяни розміщують там свої бойові гелікоптери Мі-8, Мі-35М, Мі-28, Ка-52 разом з літаками, що завдають удари по позиціях ЗСУ в Херсонській та Запорізькій областях.

Російський гелікоптер Мі-8. Фото: Homoatrox / Wikimedia commons

Варто також підкреслити, що в районі Джанкоя розташована велика кількість складів з боєзапасом.

Примітно, що під його зберігання ворог інколи пристосовує приміщення, які зовсім не підходять за своїм функціоналом. Зокрема — це тваринницькі ферми, які розташовані поблизу житлової забудови і тим самим створюють серйозні ризики для цивільного населення.

Утім, на відміну від російських окупаційних військ, ЗСУ не б’є по житлових кварталах.

Варто говорити про те, що нанесення останніх ударів по військовій інфраструктурі в Джанкої дивним чином збіглися з нещодавнім збиттям росіянами американського безпілотника в акваторії Чорного моря.

"Те, що відбувається зараз, то це передача Україні безпілотних літальних апаратів, що здатні завдавати ударів по військових об’єктах на території окупованого Криму, які західні партнери України вважають цілком законними цілями для ЗСУ", — зазначив Снєгирьов.

Розминка перед боєм

У цьому контексті, звертає увагу експерт, не зайвим буде зауважити, що наслідки ударів по військових базах росіян свідчать про результативний каскадний характер планування українською стороною подальшої деокупації Криму, де першим етапом є нанесення точкових ударів саме по військовій інфраструктурі ворога. Зокрема, з використанням БпЛА.

Навчання ЗСУ в Запорізький області. Фото: REUTERS

До того ж нанесення таких ударів співпало з активізацією ситуації на Запорізькому напрямку. А саме — успішним характером дій підрозділів українських Сил спротиву в проведенні наступальних дій. Їхня мета — виявити оборонні позиції російських окупантів.

"Такі вибухи на ворожих військових об’єктах в Криму продовжуватимуться. Вони демонструють спроможність українських військових, які таким чином запрошують окупантів до конкретних дій: добровільно звільнити Кримський півострів", — констатував Снєгирьов.

Чи дослухається до цих натяків ворог — покаже найближчий час.