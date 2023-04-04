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Освобождение Крыма: СМИ показали, как россияне готовятся к наступлению ВСУ

4 апреля 2023 07:33
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Российские оккупанты боятся потерять Крым
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В связи с последними новостями о контрнаступлении ВСУ и освобождении всех украинских территорий, в Крыму оккупанты начали активно готовиться к боям. В районе городка Медведевка россияне вырыли длинные траншеи.

Об этом сообщает The Washington Post.

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Как отмечает издание, после нескольких недель раскопок оккупантов, территория вокруг небольшого городка Медведевка стала окутана сложной системой траншей, простирающейся на несколько километров.

"Проходы вырезаны в земле под углами, чтобы придать солдатам больший диапазон огня. Рядом расположены другие укрепления, включая глубокие рвы, предназначенные для удержания танков и тяжелой техники", — говориться в издании.

Спутниковые изображения, предоставленные компанией Maxar показывают, что россия построила десятки подобных оборонительных сооружений.

"Российские военные, вероятно, понимают, что в ближайшее время Крым придется защищать", — считает российский военный аналитик Ян Матвеев.

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Отмечается, что оборона быстро выросла накануне весеннего наступления Украины. Всего через несколько недель россия построила километры укреплений близ Витино, города на западном побережье Крыма — хотя аналитики говорят, что десантное нападение маловероятно.

Спутниковые снимки показывают, что некоторые препятствия в Крыму были построены в считанные дни.

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Напомним, недавно секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал о 12 шагах, которые смогут помочь деоккупировать Крым.

Фото: The Washington Post

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