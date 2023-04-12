"Сакральна дата для росіян": Гуменюк розповіла, чи буде ракетний удар на Великдень

Люди на Великдень святять паски. Фото: google.com

З наближенням Великодня, в інформаційному просторі з’являється чимало повідомлень про ймовірний ракетний обстріл. В неділю, як в і будь-який день, слід не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Про це в ефірі на телеканалі NTA розповіла керівник пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

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"Ми не можемо стверджувати, що це відбудеться однозначно, але ми маємо бути готовими до того, що росіяни можуть тяжіти до таких сакральних дат. В них є таке в ментальності, і ми спостерігали не один раз, що вони намагаються максимально боляче зробити місцевому населенню, зокрема, людям, які мирно мешкають у своїх домівках. Досить згадати Вербну неділю цього року, коли був удар по Запоріжжю. Або удар напередодні Великодня минулого року", — зазначила Наталя Гуменюк.

Речниця ОК "Південь" додала, що наразі спостерігається активність ворожої авіації. Крім того, пауза, яка триває, між ракетними ударами й майбутньою атакою затягнулася. І це може свідчити про певну підготовку.

"Навряд чи це буде масована ракетна атака, хоча ворог доведений до такого ступеня відчаю, що може й застосувати й "прощальний жест", максимально сильний удар, попри нестачу ракет. В тому числі спостерігаємо активність транспортної авіації з Іранського напрямку, що може свідчити про поновлення запасу дронів-камікадзе", — додала Наталя Гуменюк.

Тим часом для повторення історичної події, затоплення чергового флагмана РФ, ЗСУ проводить необхідну підготовку. Це має бути комплексна робота й збіг всіх обставин. Деталі в матеріалі.