"Сакральна дата для росіян": Гуменюк розповіла, чи буде ракетний удар на Великдень
З наближенням Великодня, в інформаційному просторі з’являється чимало повідомлень про ймовірний ракетний обстріл. В неділю, як в і будь-який день, слід не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Про це в ефірі на телеканалі NTA розповіла керівник пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.
"Ми не можемо стверджувати, що це відбудеться однозначно, але ми маємо бути готовими до того, що росіяни можуть тяжіти до таких сакральних дат. В них є таке в ментальності, і ми спостерігали не один раз, що вони намагаються максимально боляче зробити місцевому населенню, зокрема, людям, які мирно мешкають у своїх домівках. Досить згадати Вербну неділю цього року, коли був удар по Запоріжжю. Або удар напередодні Великодня минулого року", — зазначила Наталя Гуменюк.
Речниця ОК "Південь" додала, що наразі спостерігається активність ворожої авіації. Крім того, пауза, яка триває, між ракетними ударами й майбутньою атакою затягнулася. І це може свідчити про певну підготовку.
"Навряд чи це буде масована ракетна атака, хоча ворог доведений до такого ступеня відчаю, що може й застосувати й "прощальний жест", максимально сильний удар, попри нестачу ракет. В тому числі спостерігаємо активність транспортної авіації з Іранського напрямку, що може свідчити про поновлення запасу дронів-камікадзе", — додала Наталя Гуменюк.
Тим часом для повторення історичної події, затоплення чергового флагмана РФ, ЗСУ проводить необхідну підготовку. Це має бути комплексна робота й збіг всіх обставин. Деталі в матеріалі.