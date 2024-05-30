Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Шведський літак ASC 890 зможе виявляти російські ракети, літаки і дрони на ранніх підступах arrow

Шведський літак ASC 890 зможе виявляти російські ракети, літаки і дрони на ранніх підступах

30 травня 2024 15:27
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Шведський літак ASC 890 зможе виявляти російські ракети, літаки і дрони на ранніх підступах
Літаки далекого радіолокаційного виявлення ASC 890. Фото: SAAB
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Швеція надасть Україні літак радіолокаційної розвідки та управління ASC 890, який входить у новий пакет військової допомоги. Він дасть змогу виявляти на ранніх підступах ворожі ракети та літаки, а також фіксувати радіолокаційні станції.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказав речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

Читайте також:

Чому це повітряне судно настільки важливе

"Цей літак унікальний свого роду. Це такий собі AWACS — літаючий радар, який допомагає "підсвічувати" і виявляти цілі. Такий літак є у росіян, два з них ми вже знищили — дальнього радіолокаційного виявлення, а саме А-50. От зараз такий літак з’явиться і в Повітряних сил", — сказав Євлаш.

За його словами, літак ASC 890 дасть змогу виявляти цілі, такі як дрони Shahed, ракети на ранніх підступах, ворожі літаки.

Зокрема, цей літак може фіксувати радіолокаційні станції ворога,  виявляти його координати, що допоможе українським системам і літакам у майбутньому, в тому числі F-16, які стануть його підсиленням для виявлення цілей з безпечної відстані та підсвічення їх для Сил оборони, каже речник.

Щодо кількості літаків, які може отримати Україна, Євлаш зазначив, що згідно з офіційними повідомленнями, йдеться про один літак.

"Ми не можемо знати напевне, але з відкритих джерел, навіть якщо ми прочитаємо заяву Швеції, то там сказано про один літак. Можливо, зараз буде один, можливо, у подальшому партнери нададуть нам ще такі літаки. Звичайно, що вони дуже необхідні", — підкреслив речник Повітряних сил.

Нагадаємо, Швеція надасть Україні найбільший пакет військової допомоги на суму майже 1,3 млрд доларів. До пакету буде входити озброєння для протиповітряної оборони і навіть літак радіолокаційного перехоплення Saab Airborne Surveillance.

Раніше Швеція дозволила Україні завдавати удари по території РФ за допомогою шведського озброєння, яке вже доставлене в Україну. 

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін заявив, що дозвіл Заходу бити по території РФ їхнім озброєнням матиме "серйозні наслідки"

літак
Повітряні Сили ЗСУ
військова допомога
війна в Україні
дрони
Україна
розвідка
ракети
Швеція

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

12:26 У Жироні розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера

28 травня 2024

04:33 Пилова буря знову накриє Україну — коли та яким областям загрожує явище