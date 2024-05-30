Шведський літак ASC 890 зможе виявляти російські ракети, літаки і дрони на ранніх підступах

Літаки далекого радіолокаційного виявлення ASC 890. Фото: SAAB

Швеція надасть Україні літак радіолокаційної розвідки та управління ASC 890, який входить у новий пакет військової допомоги. Він дасть змогу виявляти на ранніх підступах ворожі ракети та літаки, а також фіксувати радіолокаційні станції.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказав речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

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"Цей літак унікальний свого роду. Це такий собі AWACS — літаючий радар, який допомагає "підсвічувати" і виявляти цілі. Такий літак є у росіян, два з них ми вже знищили — дальнього радіолокаційного виявлення, а саме А-50. От зараз такий літак з’явиться і в Повітряних сил", — сказав Євлаш.

За його словами, літак ASC 890 дасть змогу виявляти цілі, такі як дрони Shahed, ракети на ранніх підступах, ворожі літаки.

Зокрема, цей літак може фіксувати радіолокаційні станції ворога, виявляти його координати, що допоможе українським системам і літакам у майбутньому, в тому числі F-16, які стануть його підсиленням для виявлення цілей з безпечної відстані та підсвічення їх для Сил оборони, каже речник.

Щодо кількості літаків, які може отримати Україна, Євлаш зазначив, що згідно з офіційними повідомленнями, йдеться про один літак.

"Ми не можемо знати напевне, але з відкритих джерел, навіть якщо ми прочитаємо заяву Швеції, то там сказано про один літак. Можливо, зараз буде один, можливо, у подальшому партнери нададуть нам ще такі літаки. Звичайно, що вони дуже необхідні", — підкреслив речник Повітряних сил.

Нагадаємо, Швеція надасть Україні найбільший пакет військової допомоги на суму майже 1,3 млрд доларів. До пакету буде входити озброєння для протиповітряної оборони і навіть літак радіолокаційного перехоплення Saab Airborne Surveillance.

Раніше Швеція дозволила Україні завдавати удари по території РФ за допомогою шведського озброєння, яке вже доставлене в Україну.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін заявив, що дозвіл Заходу бити по території РФ їхнім озброєнням матиме "серйозні наслідки".