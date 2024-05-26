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Швеція дозволила Україні завдавати ударів по РФ поставленою нею зброєю

26 травня 2024 23:43
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Швеція дозволила Україні завдавати ударів по РФ поставленою нею зброєю
Вантаж зі зброєю, яку надала Швеція. Фото: Politico
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Швеція дозволила Україні використовувати поставлену нею зброю для знищення цілей на території Роійської Федерації. Наша держава має право це робити, згідно з міжнародним правом.

Про це пише видання Hallandsposten у неділю, 26 травня.

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"Україна піддається неспровокованій і незаконній агресивній війні з боку Росії. Згідно з міжнародним правом, Україна має право захищатися військовими діями, спрямованими на територію противника, якщо вони відповідають законам війни", — заявив міністр оборони країни Пол Йонсон

Він також додав, що Швеція підтримує міжнародне право та право України захищати себе.

За словами Пол Йонсона, уряд Швеції має працювати над тим, щоб переконати інших союзників дати Україні такий дозвіл.

Раніше ми повідомляли, що канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що зброю, яка постачається Україні Німеччиною, не можна використовувати для ударів по Росії.

Нагадаємо, що Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав країни-члени Альянсу, які постачають зброю Україні, скасувати заборону на її використання для ураження військових об'єктів на території Росії. 

війна
зброя
військова допомога
Швеція
Україна
Росія

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