Сили оборони за добу знищили російський літак та низку важливих наземних об'єктів, — Генштаб
Протягом 15 березня Сили оборони України завдали численних ударів по позиціях російських окупантів. Були знищені літак, станція РЕБ та зенітно-ракетний комплекс.
Про це повідомив у традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.
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Успіхи української авіації
Протягом минулої добу українські Повітряні сили завдали 16 ударів по місцях зосередження особового складу та військової техніки російських підрозділів.
Крім того, авіація Сил оборони збила російський літак Су-25 і 13 безпілотників різних типів.
Артилерія і ракетні війська
Наземні підрозділи Сил оборони обстріляли три райони зосередження російських військ.
Були уражені один пункт управління окупаційними військами, дві радіолокаційні станції, станція радіоелектронної боротьби і зенітно-ракетний комплекс, який перебував на бойовій позиції.
Нагадаємо, що станом на 15 березня Сили оборони ліквідували уже близько 161 тисячу російськових військовослужбовців.
Також були знищені майже 3,5 тисячі танків, 6,8 тисяч бронемашин, та понад 2,5 тисяч артилерійських систем ворожої армії.
Фото: Генштаб ЗСУ