ЗСУ винищують окупантів тисячами: Генштаб оприлюднив нову статистику втрат

Бійці ЗСУ

За минулу добу українські військові ліквідували ще 980 російських військових. З початку повномасштабного вторгнення загалом було знищено близько 161 520 окупантів.

Про це повідомляє Генштаб.

Деталі

Противник залишився без 12 безпілотників, дев'яти артилерійських систем та двох засобів ППО.

Загальні втрати армії рф за час війни:

особового складу — близько 161 520 (+980) осіб ліквідовано;

танків — 3 492 (+8) од.;

бойових броньованих машин — 6 799 (+10) од.;

артилерійських систем — 2 528 (+9) од.;

РСЗВ — 502 (+7) од.;

засобів ППО — 262 (+2) од.;

літаків — 304 (+0) од.;

гелікоптерів — 289 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 132 (+12);

крилатих ракет — 907 (+0);

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 5 377 (+10) од.;

спеціальної техніки — 257 (+1).

Нагадаємо, в росії підготували список спеціальностей з бронюванням від мобілізації. Таким чином володимир путін намагається зберегти роботу військово-промислового комплексу, який страждає від нестачі кваліфікованого персоналу.

Також ми писали, що у тимчасово окупованій Горлівці Донецької області окупанти отримали розпорядження щодо проведення чергової хвилі мобілізації. Росіяни хочуть поповнити склад підрозділів, які тимчасово виведені з зони ведення бойових дій у зв’язку з втратою боєздатності.

Додамо, на тлі великих втрат особового складу у війні противник використовує альтернативні джерела поповнення живої сили. Окупанти привозять на тимчасово окуповані території навіть жінок-в'язнів.