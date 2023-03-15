ЗСУ винищують окупантів тисячами: Генштаб оприлюднив нову статистику втрат
За минулу добу українські військові ліквідували ще 980 російських військових. З початку повномасштабного вторгнення загалом було знищено близько 161 520 окупантів.
Про це повідомляє Генштаб.
-
Українським волонтерам доводиться збирати тіла росіян, щоб обмінювати їх на загиблих бійців ЗСУ
-
Україна не прийме Чемпіонат світу-2030 з футболу: причини
-
У Верховній Раді виступають за термінове закінчення опалювального сезону
-
Саудівська Аравія відмовилася продавати нафту тим країнам, які введуть проти неї санкції
-
В ISW розповіли, чи може інцидент з американським БпЛА стати причиною конфлікту між США та рф
-
Путін дозволив не йти на війну працівникам стратегічних підприємств ВПК, — ISW
-
"Інтер" та "Ман Сіті" вийшли в 1/4 ЛЧ: скільки забив Холанд
-
Курс валют 15 березня: скільки коштують долар та євро
-
Окупанти у Горлівці хочуть мобілізувати близько 500 осіб, — Генштаб
-
Українська армія за добу уразила три пункти управління і систему ППО рф, — Генштаб
Деталі
Противник залишився без 12 безпілотників, дев'яти артилерійських систем та двох засобів ППО.
Загальні втрати армії рф за час війни:
- особового складу — близько 161 520 (+980) осіб ліквідовано;
- танків — 3 492 (+8) од.;
- бойових броньованих машин — 6 799 (+10) од.;
- артилерійських систем — 2 528 (+9) од.;
- РСЗВ — 502 (+7) од.;
- засобів ППО — 262 (+2) од.;
- літаків — 304 (+0) од.;
- гелікоптерів — 289 (+0) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 132 (+12);
- крилатих ракет — 907 (+0);
- кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5 377 (+10) од.;
- спеціальної техніки — 257 (+1).
Нагадаємо, в росії підготували список спеціальностей з бронюванням від мобілізації. Таким чином володимир путін намагається зберегти роботу військово-промислового комплексу, який страждає від нестачі кваліфікованого персоналу.
Також ми писали, що у тимчасово окупованій Горлівці Донецької області окупанти отримали розпорядження щодо проведення чергової хвилі мобілізації. Росіяни хочуть поповнити склад підрозділів, які тимчасово виведені з зони ведення бойових дій у зв’язку з втратою боєздатності.
Додамо, на тлі великих втрат особового складу у війні противник використовує альтернативні джерела поповнення живої сили. Окупанти привозять на тимчасово окуповані території навіть жінок-в'язнів.