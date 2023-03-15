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ЗСУ винищують окупантів тисячами: Генштаб оприлюднив нову статистику втрат

15 березня 2023 08:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Бійці ЗСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

За минулу добу українські військові ліквідували ще 980 російських військових. З початку повномасштабного вторгнення загалом було знищено близько 161 520 окупантів.

Про це повідомляє Генштаб.

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Деталі

Противник залишився без 12 безпілотників, дев'яти артилерійських систем та двох засобів ППО.

Загальні втрати армії рф за час війни:

  • особового складу — близько 161 520 (+980) осіб ліквідовано;
  • танків — 3 492 (+8) од.;
  • бойових броньованих машин — 6 799 (+10) од.;
  • артилерійських систем — 2 528 (+9) од.;
  • РСЗВ — 502 (+7) од.;
  • засобів ППО — 262 (+2) од.;
  • літаків — 304 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 289 (+0) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 132 (+12);
  • крилатих ракет — 907 (+0);
  • кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5 377 (+10) од.;
  • спеціальної техніки — 257 (+1).

Нагадаємо, в росії підготували список спеціальностей з бронюванням від мобілізації. Таким чином володимир путін намагається зберегти роботу військово-промислового комплексу, який страждає від нестачі кваліфікованого персоналу.

Також ми писали, що у тимчасово окупованій Горлівці Донецької області окупанти отримали розпорядження щодо проведення чергової хвилі мобілізації. Росіяни хочуть поповнити склад підрозділів, які тимчасово виведені з зони ведення бойових дій у зв’язку з втратою боєздатності.

Додамо, на тлі великих втрат особового складу у війні противник використовує альтернативні джерела поповнення живої сили. Окупанти привозять на тимчасово окуповані території навіть жінок-в'язнів.

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