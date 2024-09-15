Буданов завив, що зброя КНДР становить найбільшу загрозу для України

Очільник ГУР МО Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Північна Корея становить найбільшу загрозу для України. Йдеться про військову допомогу, яку КНДР передає російським окупантам.

Про це Кирило Буданов сказав на форумі Ялтинської європейської стратегії (YES).

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За словами Буданова, Північна Корея своїм обсягом військової допомоги для РФ впливає на інтенсивність бойових дій.

"Наша найбільша проблема з усіх цих союзників Росії — це Північна Корея. Тому що тим обсягом військової продукції, який вони постачають, вони фактично впливають на інтенсивність бойових дій", — сказав він.

Очільник ГУР зазначив, що Північна Корея постачає шалені обсяги саме артилерійських боєприпасів, що є критичним для Росії.

"Те, що вони постачають балістичні ракети, так, це неприємно для нас, але це не ті об'єми", — каже Буданов.

Наразі з цим Україна нічого не може зробити.