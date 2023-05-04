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У Білому домі не впевнені, хто саме вчинив атаку безпілотниками на Кремль

4 травня 2023 01:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У Білому домі не впевнені, хто саме вчинив атаку безпілотниками на Кремль
Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сполучені Штати наразі не можуть підтвердити достовірність повідомлень про атаку дронів по Кремлю. До того ж у Вашингтоні знають про заяви Москви, що нібито Україна атакувала Кремль дронами.

Про це заявила Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, виступаючи перед журналістами. Повідомляє Rеuters.

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"Ми знаємо про ці повідомлення, але ми не в змозі підтвердити їх автентичність на цей час. Тож я не хочу вдаватись до спекуляцій про те, що трапилося", — сказала вона.

Речниця підкреслила, що США від початку війни не заохочували Україну вдаватись до атак за межами своїх кордонів.

Водночас вона підкреслила, що Росія "має історію" проведення операцій під чужим прапором. І зараз США збирають усі факти інциденту з безпілотником у Москві. 

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у контексті атаки по Кремлю, що сприймав би все, що виходить з Кремля, "з дуже великою обережністю".

Відповідь України

Україна не має стосунку до "атаки" будівлі Кремля, про що раніше заявила влада Росії. Україна лише захищає свою територію, свої села та міста.

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив на спільній конференції з учасниками саміту країн Північної Європи.

"Ми не атакуємо ані Путіна, ані Москву, ми боремося на власній території, захищаємо свої села і міста. Нам зброї не вистачає навіть для цього. Саме тому ми не використовуємо її деінде. У нас дефіцит", — сказав глава держави.

Він додав, що Україна не може використовувати будь-що і будь-де. Ми це залишимо трибуналу.

Нагадаємо, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк пов’язав заяву Кремля щодо безпілотника над резиденцією президента РФ з підготовкою російським керівництвом масштабного теракту. По сценарію Росія спочатку затримує в Криму велику групу начебто диверсантів, а потім демонструє "дрони над Кремлем". 

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