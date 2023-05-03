Нічна атака дронів на Кремль – реакція російських пропагандистів

Російські правоохоронці біля Кремля 3 травня 2023 року. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Сенсаційна заява пресслужби Путіна про нічну атаку БпЛА по Кремлю, зроблена через пів доби після події, неймовірно схвилювала російських пропагандистів та z-блогерів.

Новини.LIVE дослідили реакцію росіян на нове "порушення червоних ліній".

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"Нацисти задоволені, наші експерти панікують"

Пропагандист Сергій Карнаухов із жалем визнав в ефірі "Соловйов.Live", що Росії й надалі доведеться терпіти подібні атаки, бо зараз змінити ситуацію неможливо.

"Нацисти задоволені, наші експерти панікують. Це мені не подобається: не треба сміятися з себе. Ну от реально, цей сміх, що товщина і щільність "червоних ліній" наразі уточнюються — мені теж хочеться багато чого сказати. Але ми маємо бути тверезі. До початку нашого наступу змінити ситуацію неможливо", — заявив він.

Також Карнаухов вчергове закликав знищити Україну — інакше, за його словами, Росія вічно перебуватиме у стані "жертви".

"Щодня, щовечора всі наші служби бігають: то потяг під укіс іде, то нашого воєнкора уб'ють, то підірвуть ще щось", — поскаржився пропагандист.

Симоньян ще нічого не починала

Стару пісню про "український тероризм" передбачувано затягли й інші кремлівські "говорящие голови".

"Київський режим сьогодні не менш небезпечний, ніж Аль-Каїда*, Джебхат ан-Нусра*, ІДІЛ* (всі — заборонені в РФ). Його злочинні методи очевидні для всієї світової спільноти: ядерний шантаж, вбивства політичних та громадських діячів, диверсії та підриви цивільних об'єктів. Тепер — і замах на Президента нашої країни", — переживає речник Держдуми В'ячеслав Володін.

Глава RT Маргарита Симоньян також відреагувала у звичному для себе стилі. "Може, тепер почнеться по-справжньому?" — написала вона в Twitter.

Скріншот запису в Twitter-акаунті Симоньян

А депутат Держдуми від окупованого Криму Михайло Шеремет закликав завдати ракетного удару по резиденції Володимира Зеленського у Києві.

"У Києві засіли терористи, а з ними, як відомо, перемовини безглузді. Їх треба тільки знищувати, причому швидко і нещадно. Настав час завдати ракетний удар по резиденції Зеленського в Києві. Готовий передати координати — вулиця Банкова, 11, де перебуває так звана адміністрація президента України", — заявив він у коментарі РИА Новости.

Крові Зеленського також традиційно жадають пропагандисти Володимир Соловйов та Антон Красовський:

Скріншот: t.me/SolovievLive

Скріншот: t.me/krasovkin

"Жоден Путін не постраждав"

Втім, російські "військори" та z-блогери скептично ставляться до здатності Москви завдати "удару у відповідь".

https://t.me/russ_orientalist/14233

"Зараз треба, звісно, порушити кримінальну справу. І за фактом (ай-яй-яй) тероризму, і за фактом (бу-бу-бу) замаху на Верховного Головнокомандувача", — іронізує "воєнкор" "Комсомольской правды" Олександр Коц.

"Кремль горить? Відео нічного удару по Кремлю. А де ППО Росії? Мені одному здається, що потрібна військова мобілізація економіки Росії?" — обурюється кремлівський політолог Сергій Марков.

З іншого боку, багатьом спостерігачам здається дивним, що атака дронів, як запевняє путінська пресслужба, відбулася вночі, а відомо про неї стало трохи не через дванадцять годин.

Скріншот: t.me/romasuperromasuper

Скріншот: t.me/okun_andrew

"Мало місце успішне тотальне блокування інформації. У самому серці Москви був удар безпілотника, а Інтернет про це не в курсі. А ми про все це дізналися остільки, оскільки про це вирішили заявити (при тому, що ніхто особливо не просив — не знали), та ще й відеодоказами присмачили. Не ввімкнули таку звичну "боротьбу з фейками" до переможного кінця. Ось що мені здається цікавим", — пише телеграм-канал Defensor.

Крім того, новинні видання звернули увагу, що на одному з відео на куполі кремлівського Сенатського палацу під час удару безпілотника присутні щонайменше дві людини.

Також блогери іронізують над заявами Пєскова про те, що Путін цієї ночі перебував не у своїй кремлівській резиденції, а у Ново-Огарьові.

Скріншот: t.me/donrf22

Скріншот: t.me/pezduzalive

Що відомо про атаку дронів на Кремль у ніч проти 3 травня

Повідомлення ТАСС про "спробу Києва вдарити безпілотниками по Кремлю" було опубліковано у середу, 3 травня, Володимира Путіна, яку цитує агентство, стверджує, що інцидент стався "вночі".

"У середу, як повідомив журналістам прессекретар президента Дмитро Пєсков, Путін працює в підмосковній резиденції Ново-Огарьово, де він, зокрема, провів зустріч із нижегородським губернатором Глібом Нікітіним", — пише ТАСС.

За кілька хвилин до появи повідомлення про атаку мер Москви Сергій Собянін написав у своєму телеграм-каналі, що заборонив запуск безпілотників у російській столиці.

Російський телеграм-канал "Военная хроника" повідомляє, що, ймовірно, для атаки використовувався безпілотник з розмахом крила порядку 2-2,5 м.