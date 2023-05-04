У ГУР пояснили, що означають заяви ФСБ про "агентів українських спецслужб" в Криму
Головне управління розвідки спростувало заяву ФСБ РФ про "затримання українських агентів" у Криму. Цей фейк сигналізує про те, що Росія боїться українських спецслужб.
Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов повідомив Громадському.
Російський фейк
За словами Андрія Юсова, заява Федеральної служби безпеки Росії про затримання "агентів ГУР" у Криму немає нічого спільного із реальністю.
Це лише чергова ворожа дезінформація, пояснив Юсов.
Навіщо у ФСБ вигадали "українських агентів"
На думку представника ГУР, подібні вкиди є ознакою того, що російський режим боїться як України в цілому, так і українських спецслужб конкретно.
"І правильно робить, тому що розплата за всі воєнні злочини обов’язково буде. Найбезпечніший шлях для них — добровільно здатись у руки українському правосуддю", — зазначив Андрій Юсов.
Нагадаємо, що у ФСБ заявили, що правоохоронці окупаційних структур зупинили підготовку замаху на "керівників" Криму з боку ГУР Міноборони України. Росіяни наголосили, що організатором нібито є заступник голови Офісу Президента України Роман Машовець.
ФСБ також відрапортувала, що затримала сімох "учасників агентурної мережі" військової розвідки України в Криму.