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У ГУР пояснили, що означають заяви ФСБ про "агентів українських спецслужб" в Криму

4 травня 2023 11:36
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У ГУР пояснили, що означають заяви ФСБ про "агентів українських спецслужб" в Криму
ФСБ затримує "українських агентів". Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Головне управління розвідки спростувало заяву ФСБ РФ про "затримання українських агентів" у Криму. Цей фейк сигналізує про те, що Росія боїться українських спецслужб.

Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов повідомив Громадському.

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Російський фейк

За словами Андрія Юсова, заява Федеральної служби безпеки Росії про затримання "агентів ГУР" у Криму немає нічого спільного із реальністю.

Це лише чергова ворожа дезінформація, пояснив Юсов.

Навіщо у ФСБ вигадали "українських агентів"

На думку представника ГУР, подібні вкиди є ознакою того, що російський режим боїться як України в цілому, так і українських спецслужб конкретно.

"І правильно робить, тому що розплата за всі воєнні злочини обов’язково буде. Найбезпечніший шлях для них — добровільно здатись у руки українському правосуддю", — зазначив Андрій Юсов.

Нагадаємо, що у ФСБ заявили, що правоохоронці окупаційних структур зупинили підготовку замаху на "керівників" Криму з боку ГУР Міноборони України. Росіяни наголосили, що організатором нібито є заступник голови Офісу Президента України Роман Машовець.

ФСБ також відрапортувала, що затримала сімох "учасників агентурної мережі" військової розвідки України в Криму.

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