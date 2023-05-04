У ГУР пояснили, що означають заяви ФСБ про "агентів українських спецслужб" в Криму

ФСБ затримує "українських агентів". Фото: росЗМІ

Головне управління розвідки спростувало заяву ФСБ РФ про "затримання українських агентів" у Криму. Цей фейк сигналізує про те, що Росія боїться українських спецслужб.

Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов повідомив Громадському.

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За словами Андрія Юсова, заява Федеральної служби безпеки Росії про затримання "агентів ГУР" у Криму немає нічого спільного із реальністю.

Це лише чергова ворожа дезінформація, пояснив Юсов.

Навіщо у ФСБ вигадали "українських агентів"

На думку представника ГУР, подібні вкиди є ознакою того, що російський режим боїться як України в цілому, так і українських спецслужб конкретно.

"І правильно робить, тому що розплата за всі воєнні злочини обов’язково буде. Найбезпечніший шлях для них — добровільно здатись у руки українському правосуддю", — зазначив Андрій Юсов.

Нагадаємо, що у ФСБ заявили, що правоохоронці окупаційних структур зупинили підготовку замаху на "керівників" Криму з боку ГУР Міноборони України. Росіяни наголосили, що організатором нібито є заступник голови Офісу Президента України Роман Машовець.

ФСБ також відрапортувала, що затримала сімох "учасників агентурної мережі" військової розвідки України в Криму.