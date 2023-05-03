У Росії заявили про замах ГУР МО на керівництво Криму

Очільник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов. Фото: росЗМІ

У Росії заявили, що ГУР МО готувала замах на керівництво Криму та об'єкти інфраструктури. На півострові нібито затримали підозрюваних.

Про це повідомляють росЗМІ та очільник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов.

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"Дякую ФСБ, яка запобігла замаху на керівництво Республіки Крим та об'єкти інфраструктури, що готувався українськими спецслужбами. Підозрюваних затримано. Це та сама група, яка підривала залізничні колії в Бахчисарайському районі. Немає жодних сумнівів, що замовники злочину перебувають у Києві", — повідомив Аксьонов.

За його словами, "замовників" обов'язково знайдуть та покарають.

У ФСБ заявили, що правоохоронці зупинили підготовку замаху на керівників Криму з боку ГУР Міноборони України. До того ж повідомили, що організатором нібито є заступник голови Офісу Президента України Роман Машовець.

"ФСБ затримала сім учасників агентурної мережі військової розвідки України в Криму", — йдеться у повідомленні.

У Росії додали, що припинили канал постачання з України до РФ британської вибухівки та компонентів вибухових пристроїв.

Нагадаємо, представники російських окупаційних військ після вибуху в Севастополі почали тікати у відпустку до Росії. А у самому місті ширяться панічні чутки, що російська ППО не може захистити навіть стратегічно важливі об’єкти.

Також ми писали, що росіяни стали обережніше маневрувати у Чорному морі. Це сталося після вибухів у тимчасово окупованому Севастополі.

Додамо, секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, як саме може відбуватися деокупація Криму. За його словами, звільнення півострову буде відбуватись у такий спосіб, який керівництво буде вважати за необхідне.