Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Росії заявили про замах ГУР МО на керівництво Криму arrow

У Росії заявили про замах ГУР МО на керівництво Криму

3 травня 2023 10:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Росії заявили про замах ГУР МО на керівництво Криму
Очільник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Росії заявили, що ГУР МО готувала замах на керівництво Криму та об'єкти інфраструктури. На півострові нібито затримали підозрюваних.

Про це повідомляють росЗМІ та очільник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов.

Читайте також:

Замах на керівництво окупованого Криму

"Дякую ФСБ, яка запобігла замаху на керівництво Республіки Крим та об'єкти інфраструктури, що готувався українськими спецслужбами. Підозрюваних затримано. Це та сама група, яка підривала залізничні колії в Бахчисарайському районі. Немає жодних сумнівів, що замовники злочину перебувають у Києві", — повідомив Аксьонов.

За його словами, "замовників" обов'язково знайдуть та покарають. 

У ФСБ заявили, що правоохоронці зупинили підготовку замаху на керівників Криму з боку ГУР Міноборони України. До того ж повідомили, що організатором нібито є заступник голови Офісу Президента України Роман Машовець.

"ФСБ затримала сім учасників агентурної мережі військової розвідки України в Криму", — йдеться у повідомленні.

У Росії додали, що припинили канал постачання з України до РФ британської вибухівки та компонентів вибухових пристроїв.

Нагадаємо, представники російських окупаційних військ після вибуху в Севастополі почали тікати у відпустку до Росії. А у самому місті ширяться панічні чутки, що російська ППО не може захистити навіть стратегічно важливі об’єкти.

Також ми писали, що росіяни стали обережніше маневрувати у Чорному морі. Це сталося після вибухів у тимчасово окупованому Севастополі. 

Додамо, секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, як саме може відбуватися деокупація Криму. За його словами, звільнення півострову буде відбуватись у такий спосіб, який керівництво буде вважати за необхідне.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB