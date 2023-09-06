У Херсоні затримали колаборантку, яка сприяла "паспортизації" цивільних

Примусова "паспортизація". Ілюстративне фото: Асоціація реінтеграції Криму

Мешканку Херсона підозрюють у колабораціонізмі. Жінка сприяла примусовій "паспортизації" місцевого населення.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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Херсонська обласна прокуратура викрила та повідомила про підозру у колабораційній діяльності жительці Херсона.

За даними слідства, влітку 2022 року під час окупації м. Херсона російськими військовими підозрювана з власної ініціативи пішла на співпрацю з ворогом.

"Вона працевлаштувалася у незаконно створений орган — "Управление Федеральной миграционной службы ГУ МВД Херсонской области", — повідомляє Офіс Генпрокурора.

На посаді так званого "специалиста отдела паспортно-визовой службы управления общественной безопасности" підозрювана виконувала вказівки окупантів, чим фактично сприяла примусовій "паспортизації" місцевого населення.

"Вона забезпечувала видачу адресних довідок, займалась перекладом паспортів громадян України та інших документів українського зразка російською мовою для подальшого отримання паспорта рф. Також виконувала процедуру ідентифікації осіб, що втратили паспортні документи, для видачі тимчасових документів", — йдеться у повідомленні.

Піцдозрювана у колаборації. Фото: Офіс Генпрокурора

За свою "службу" підозрювана отримувала близько 50-70 тисяч російських рублів щомісяця.

Наразі жінці обрали запобіжний захід — тримання під вартою.

Скриншот повідомлення Офісу Генпрокурора

Нагадаємо, на Одещині затримали вчителя-мистецтвознавця, який "виховував проросійське покоління".

Також СБУ заарештувала екстреміста з російського "Оплоту", який штурмував Херсон.