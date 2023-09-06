В Херсоне задержали коллаборантку, которая способствовала "паспортизации" гражданских

Принудительная "паспортизация". Иллюстративное фото: Ассоциация реинтеграции Крыма

Жительницу Херсона подозревают в коллаборационизме. Женщина способствовала принудительной паспортизации местного населения.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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Херсонская областная прокуратура разоблачила и сообщила о подозрении в коллаборационной деятельности жительнице Херсона.

По данным следствия, летом 2022 года во время оккупации Херсона российскими военными подозреваемая по собственной инициативе пошла на сотрудничество с врагом.

"Она трудоустроилась в незаконно созданный орган — "Управление Федеральной миграционной службы ГУ МВД Херсонской области", — сообщает Офис Генпрокурора.

В должности так называемого "специалиста отдела паспортно-визовой службы управления общественной безопасности" подозреваемая выполняла указания окупантов, чем фактически способствовала принудительной "паспортизации" местного населения.

"Она обеспечивала выдачу адресных справок, занималась переводом паспортов граждан Украины и других документов украинского образца на русский язык для дальнейшего получения паспорта России. Также выполняла процедуру идентификации лиц, потерявших паспортные документы, для выдачи временных документов", — говорится в сообщении.

Пиццозреваемая в коллаборации. Фото: Офис Генпрокурора

За свою "службу" подозреваемая получала около 50-70 тысяч российских рублей ежемесячно.

Женщине избрали меру пресечения — содержание под стражей.

Скриншот сообщения Офису Генпрокурора

Напомним, в Одесской области задержали учителя-искусствоведа, который "воспитывал пророссийское поколение".

Также СБУ арестовала экстремиста из российского "Оплота", штурмовавшего Херсон.