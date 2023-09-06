В Херсоне задержали коллаборантку, которая способствовала "паспортизации" гражданских
Жительницу Херсона подозревают в коллаборационизме. Женщина способствовала принудительной паспортизации местного населения.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
Что известно о предательнице Херсона
Херсонская областная прокуратура разоблачила и сообщила о подозрении в коллаборационной деятельности жительнице Херсона.
По данным следствия, летом 2022 года во время оккупации Херсона российскими военными подозреваемая по собственной инициативе пошла на сотрудничество с врагом.
"Она трудоустроилась в незаконно созданный орган — "Управление Федеральной миграционной службы ГУ МВД Херсонской области", — сообщает Офис Генпрокурора.
В должности так называемого "специалиста отдела паспортно-визовой службы управления общественной безопасности" подозреваемая выполняла указания окупантов, чем фактически способствовала принудительной "паспортизации" местного населения.
"Она обеспечивала выдачу адресных справок, занималась переводом паспортов граждан Украины и других документов украинского образца на русский язык для дальнейшего получения паспорта России. Также выполняла процедуру идентификации лиц, потерявших паспортные документы, для выдачи временных документов", — говорится в сообщении.
За свою "службу" подозреваемая получала около 50-70 тысяч российских рублей ежемесячно.
Женщине избрали меру пресечения — содержание под стражей.
Напомним, в Одесской области задержали учителя-искусствоведа, который "воспитывал пророссийское поколение".
Также СБУ арестовала экстремиста из российского "Оплота", штурмовавшего Херсон.