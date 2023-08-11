Втрати окупантів на 11 серпня: оновлені дані Генштабу

Українські військові на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби ЗСУ знищили близько 580 російських окупантів. Також російська армія втрачає танки, бронемашини, артилерійські системи та іншу техніку.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

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Втрати окупантів за минулу добу

Українські військові за добу 10 серпня знищили орієнтовно 580 солдатів РФ.

Крім того, наші захисники ліквідували значну кількість техніки противника, а саме танки, артилерійські системи, засоби ППО та БПЛА.

Загальні бойові втрати окупантів

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

танків — 4 290 (+12) од,

бойових броньованих машин — 8 318 (+15) од,

артилерійських систем — 5 043 (+15) од,

РСЗВ — 713 (+2) од,

засоби ППО — 471 (+2) од,

літаків — 315 (+0) од,

гелікоптерів — 313 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4 197 (+18),

крилаті ракети — 1 377 (+0),

кораблі /катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 7 511 (+16) од,

спеціальна техніка — 756 (+10).

Втрати російської армії на 11 серпня 2023 року. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, розпочалася 534 доба повномасштабного російського вторгнення на українські землі. Упродовж дня авіація Сил оборони України завдала десять ударів по окупантах та їхній військовій техніці, зокрема два удари — по ЗРК ворога.