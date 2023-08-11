Втрати окупантів на 11 серпня: оновлені дані Генштабу
Протягом минулої доби ЗСУ знищили близько 580 російських окупантів. Також російська армія втрачає танки, бронемашини, артилерійські системи та іншу техніку.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Втрати окупантів за минулу добу
Українські військові за добу 10 серпня знищили орієнтовно 580 солдатів РФ.
Крім того, наші захисники ліквідували значну кількість техніки противника, а саме танки, артилерійські системи, засоби ППО та БПЛА.
Загальні бойові втрати окупантів
Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:
- танків — 4 290 (+12) од,
- бойових броньованих машин — 8 318 (+15) од,
- артилерійських систем — 5 043 (+15) од,
- РСЗВ — 713 (+2) од,
- засоби ППО — 471 (+2) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 313 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4 197 (+18),
- крилаті ракети — 1 377 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 7 511 (+16) од,
- спеціальна техніка — 756 (+10).
Нагадаємо, розпочалася 534 доба повномасштабного російського вторгнення на українські землі. Упродовж дня авіація Сил оборони України завдала десять ударів по окупантах та їхній військовій техніці, зокрема два удари — по ЗРК ворога.