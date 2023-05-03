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У МВС розповіли, скільки зниклих безвісти осіб вдалося розшукати з початку війни

3 травня 2023 16:54
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У МВС розповіли, скільки зниклих безвісти осіб вдалося розшукати з початку війни
Заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко. Фото: портал МВС
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Органам Національної поліції України вдалося розшукати понад 50% кількості громадян, яких вважали зниклими безвісти від початку повномасштабного вторгнення РФ.  Станом на сьогодні підтверджено дані щодо 23 760 осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко в ефірі телеканалу "Київ".

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Скільки осіб, зниклих безвісти, вдалося розшукати з початку війни

"Від початку війни було зареєстровано 101 543 факти щодо безвісти зниклих громадян. Надалі ця інформація була внесена до єдиного обліку, який ведеться Національною поліцією, далі проводились першочергові дії з перевірки. 54 310 осіб було розшукано", — поінформував заступник міністра.

Він додав, що після того, як було проведено усі необхідні заходи, у розшук було оголошено 31 330 осіб. З них 7 570 осіб — розшукано. Залишок не розшуканих становить 23 760 осіб, які зникли  за особливих обставин.
 
Зазначається, що дані осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, внесені до Єдиного реєстру осіб, зниклих за особливих обставин, який запрацював у МВС. Родичі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, можуть вже звертатися за витягом з Реєстру. 

Що вважається особливими обставинами

Зазначимо, що особливими обставинами вважаються збройний конфлікт, воєнні дії, тимчасова окупація частини території України, а також надзвичайні ситуації природного чи техногенного характеру. 

Нагадаємо, нещодавно уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець розповів про вражаючу кількість цивільного населення у полоні. Але поки їх не повертають на Батьківщину через міжнародне гуманітарне право.

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