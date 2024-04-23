Армія РФ атакувала Костянтинівку авіабомбою — постраждалі у тяжкому стані
Костянтинівка Донецької області вранці 23 квітня стала мішенню російської армії, на місто було скинуто керовану авіабомбу. Внаслідок удару поранено п'ятьох мирних жителів, двоє з яких перебувають у важкому стані.
Про це повідомив начальник Донецької ОВС Вадим Філашкін у Telegram.
Наслідки обстрілів у Костянтинівці
За словами Філашкіна, удар авіабомби призвів до пошкодження трьох будинків, автомобіля та інфраструктурного об'єкта у місті.
Чиновник закликав місцевих жителів до евакуації до більш безпечних регіонів України, звертаючись до них із розумінням важкої ситуації, що склалася у зоні бойових дій.
Нагадаємо, що до цього удари російської армії забрали життя двох мирних жителів Донецької області.
Також раніше у ЗСУ спростували заяву Міністерства оборони Росії про окупацію села Новомихайлівка Донецької області.
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