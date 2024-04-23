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Армія РФ атакувала Костянтинівку авіабомбою — постраждалі у тяжкому стані

23 квітня 2024 14:10
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Армія РФ атакувала Костянтинівку авіабомбою - постраждалі у тяжкому стані
Наслідки обстрілів у Костянтинівці. Фото: Вадим Філашкін / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Костянтинівка Донецької області вранці 23 квітня стала мішенню російської армії, на місто було скинуто керовану авіабомбу. Внаслідок удару поранено п'ятьох мирних жителів, двоє з яких перебувають у важкому стані.

Про це повідомив начальник Донецької ОВС Вадим Філашкін у Telegram.

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За словами Філашкіна, удар авіабомби призвів до пошкодження трьох будинків, автомобіля та інфраструктурного об'єкта у місті.

Армія РФ атакувала Костянтинівку авіабомбою - постраждалі у важкому стані - фото 1
Наслідки обстрілів у Костянтинівці. Фото: Вадим Філашкін / Telegram
Армія РФ атакувала Костянтинівку авіабомбою - постраждалі у важкому стані - фото 2
Наслідки обстрілів у Костянтинівці Фото: Вадим Філашкін / Telegram

Чиновник закликав місцевих жителів до евакуації до більш безпечних регіонів України, звертаючись до них із розумінням важкої ситуації, що склалася у зоні бойових дій.

Армія РФ атакувала Костянтинівку авіабомбою - постраждалі у важкому стані - фото 3
Допис Вадима Філашкіна. Фото: скріншот

Нагадаємо, що до цього удари російської армії забрали життя двох мирних жителів Донецької області.

Також раніше у ЗСУ спростували заяву Міністерства оборони Росії про окупацію села Новомихайлівка Донецької області.

Донецька область
обстріли
ракета
поранення
авіабомба

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