Армія РФ атакувала Костянтинівку авіабомбою — постраждалі у тяжкому стані

Наслідки обстрілів у Костянтинівці. Фото: Вадим Філашкін / Telegram

Костянтинівка Донецької області вранці 23 квітня стала мішенню російської армії, на місто було скинуто керовану авіабомбу. Внаслідок удару поранено п'ятьох мирних жителів, двоє з яких перебувають у важкому стані.

Про це повідомив начальник Донецької ОВС Вадим Філашкін у Telegram.

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Наслідки обстрілів у Костянтинівці

За словами Філашкіна, удар авіабомби призвів до пошкодження трьох будинків, автомобіля та інфраструктурного об'єкта у місті.

Наслідки обстрілів у Костянтинівці. Фото: Вадим Філашкін / Telegram

Наслідки обстрілів у Костянтинівці Фото: Вадим Філашкін / Telegram

Чиновник закликав місцевих жителів до евакуації до більш безпечних регіонів України, звертаючись до них із розумінням важкої ситуації, що склалася у зоні бойових дій.

Допис Вадима Філашкіна. Фото: скріншот

Нагадаємо, що до цього удари російської армії забрали життя двох мирних жителів Донецької області.

Також раніше у ЗСУ спростували заяву Міністерства оборони Росії про окупацію села Новомихайлівка Донецької області.