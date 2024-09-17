Повторні вибухи в Сумах сьогодні, 17 вересня — оголошено повітряну тривогу

Вибух у Сумах. Фото ілюстративне: ДСНС

У Сумах лунали чергові вибухи. Російські загарбники не припиняють обстрілювати місто. Лунає сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомляє Суспільне у вівторок, 17 вересня.

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Росіяни не припиняють обстрілювати Суми

Російські загарбники у ніч проти 17 вересня завдавали удару по Сумах, застосовуючи ударні дрони типу Shahed та керовані авіаційні бомби.

Внаслідок цього у місті зникло світло, не працює електротранспорт та є проблеми з водопостачанням.

Наразі у місті продовжують лунати вибухи. Місцеві пабліки повідомляють, що їх причиною є балістичні ракети, які активно застосовують росіяни проти українських міст.

У Сумах триває повітряна тривога, загроза ракетного удару зберігається. Військові радять місцевим мешканцям лишатися в укриттях або ж інших безпечних місцях.

Окрім Сумщини, тривога оголошена також і в сусідній Полтавській області.