У Сумах пролунали чергові вибухи — оголошено повытряну тривогу

Наслідки російського обстрілу Сум. Фото ілюстративне: ДСНС

У Сумах пролунали чергові вибухи. Скоріш за все, російські загарбники застосували балістичне озброєння. У місті триває повітряна тривога.

Про це повідомляє Суспільне у вівторок, 17 вересня.

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Російські окупаційні війська у ніч проти 17 вересня били по Сумах ударними дронами типу Shahed та керованими авіаційними бомбами.

Внаслідок цього у місті зникло світло, не працює електротранспорт та є проблеми з водопостачанням.

Наразі у місті і досі чуються вибухи. Місцеві пабліки повідомляють, що їх причиною є балістичні ракети, які активно застосовують росіяни проти українських міст.

У місті триває повітряна тривога, загроза ракетного удару зберігається. Військові радять місцевим мешканцям лишатися в укриттях або ж інших безпечних місцях.