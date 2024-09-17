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У Сумах пролунали чергові вибухи

17 вересня 2024 11:10
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
У Сумах пролунали чергові вибухи — оголошено повытряну тривогу
Наслідки російського обстрілу Сум. Фото ілюстративне: ДСНС
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

У Сумах пролунали чергові вибухи. Скоріш за все, російські загарбники застосували балістичне озброєння. У місті триває повітряна тривога.

Про це повідомляє Суспільне у вівторок, 17 вересня.

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Вибухи в Сумах. Фото: скриншот

Росіяни обстрілюють Суми

Російські окупаційні війська у ніч проти 17 вересня били по Сумах ударними дронами типу Shahed та керованими авіаційними бомбами.

Внаслідок цього у місті зникло світло, не працює електротранспорт та є проблеми з водопостачанням.

Наразі у місті і досі чуються вибухи. Місцеві пабліки повідомляють, що їх причиною є балістичні ракети, які активно застосовують росіяни проти українських міст.

У місті триває повітряна тривога, загроза ракетного удару зберігається. Військові радять місцевим мешканцям лишатися в укриттях або ж інших безпечних місцях.

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Мапа повітряних тривог в Україні. Фото: скриншот

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