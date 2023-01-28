Патрульні, артилерійські та десантні кораблі: техніка, яку вітчизняний ВПК постачає для потреб Збройних Сил України

Вітчизняні зброярі мають потужний досвід і можливості, щоб виготовляти зразки зброї на рівні найкращих світових брендів

Український військово-промисловий комплекс успадкував від СРСР одну з найкращих конструкторсько-виробничих шкіл і базу. Це дозволило українським зброярам впродовж 30 років незалежності створювати високоякісні вогнепальні засоби та складну військову техніку, які користуються повагою та попитом на світових ринках.

Новини.LIVE вже писало про зразки особистої зброї, снайперські гвинтівки, автомати та кулемети, гранатомети і протитанкові ракетні комплекси, танки, БТР, БМП, міномети, САУ, РСЗВ, ТРК, броньовані автомобілі, РЛС, контрбатарейні радари, електронні комплекси спостереження, інженерну техніку, легкові автомобілі, вантажівки, вертольоти, транспортні та тренувальні літаки, беспілотні апарати, виготовлені під торговим клеймом Made in Ukraine.

Цього разу ми продовжимо мову про кораблі.

Патрульний катер "Скадовськ"

Український артилерійський катер "Скадовськ", є судном спеціального призначення ВМС України. Раніше, до листопада 1997 року, носив назву "Гайдамака".

Катер був побудований на Феодосійському суднобудівному заводі "Море" у 1990 році. Після прийомо-здаточних іспитів увійшов до складу Чорономорського флоту СРСР з місцем базуванням у військовому порту Очакова. А вже у квітні 1992 року разом з усім особовим складом військової частини 34391 екіпаж катера склав присягу на вірність народові України.

Патрульний катер "Скадовськ". Фото: George Chernilevsky / Wikimedia commons​​​​​

У ВМС України катер входить до складу дивізіону кораблів охорони і забезпечення Західної військово-морської бази та придатний для виконання спеціальних завдань.

Цікава деталь. У 1993 році катер знищив плаваючу морську міну, яку виявили поблизу Ізмаїла, а через три роки — авіабомбу біля пірса в Херсоні. У 2001 році в акваторії Дніпро-Бузьського лиману судно перехопило плавзасіб порушника.

"Скадовськ" неодноразово брав участь у міжнародних навчаннях, де виконував завдання за призначенням.

Від базового проєкту катер відрізняється технологією виробництва корпусу, який є зварним. Крім того, судно має потужнішу енергетичну установку, нове радіотехнічне обладнання. Катер озброєний двома великокаліберними кулеметами 12,7 мм.

Тактико-технічні характеристики:

Довжина — 23,8 м

Ширина — 5 м

Осадка — 1 м

Швидкість — до 29 вузлів

Автономність — 5 діб

Екіпаж — 10 осіб

Артилерійський катер "Бердянськ"

Український малий броньований артилерійський катер проєкту 58155 "Гюрза М" "Бердянськ" був закладений у 2012 році та побудований на київському підприємстві "Кузня на Рибальському". Спущений на воду у 2015 році, а у 2016-му став до лав ВМС України.

Артилерійський катер "Бердянськ". Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Катер має на озброєнні два бойові модулі БМ-5М.01 "Катран-М" з 30 мм гарматою, переносний зенітно-ракетний комплекс, може озброюватися системою для встановлення мін. Також на судноверфі збуло збудовано аналогічний катер "Нікополь" і "Костопіль".

Катер "Бердянськ" 25 листопада 2018 року разом із МБАК "Нікополь" та рейдовим буксиром "Яни Капу" здійснювали плановий перехід з порту Одеси до порту Маріуполь і були захоплені росіянами в Керченській протоці. Через рік, 18 листопада 2019 року, катер разом з іншими плавзасобами був повернений росією.

Тактико-технічні характеристики:

Довжина — 23,5 м

Ширина — 4,8 м

Осадка — 1 м

Швидкість — 25 вузлів

Автономність — 5 діб

Екіпаж — 5 осіб

Десантний катер "Сватове"

Український десантний катер проєкту 1176 "Сватове" побудований у 1979 році на Азовському суднобудівному заводі та призначений для транспортування/висадки особового морського десанту або підрозділів спеціального призначення на узбережжя, зайняте противником.

До 7 жовтня 1998 року корабель мав назву "Віл".

Катер має носову апарель для висадки десанту й техніки. Наявність двох гребних гвинтів дозволяє успішно виконувати бойові операції та здійснювати вивантаження на необладнаний берег.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook 1 / 3

Судно може перевозити колісну та гусенічну техніку, буксирувати інші плавзасоби. В його трюмах можна розмістити середній танк з легким озброєнням, або 50 тон вантажів, або два десятки десантників.

У червні 2020 року корабель вийшов з доків Миколаївського суднобудівного заводу після капітального ремонту. На судні було відновлено конструкції корпусу, зовнішню обшивку. Також було відремонтовано головний двигун, механізм десантної апарелі, електромеханічну частину тощо.

Тактико-технічні характеристики: