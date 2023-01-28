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Украинское оружие: чем ВСУ усилили свою мощь. Корабли

28 января 2023 08:00
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Патрульные, артиллерийские и десантные корабли: техника, поставляемая отечественным ВПК для нужд Вооруженных Сил Украины
Отечественные оружейники имеют мощный опыт и возможности, чтобы производить образцы оружия на уровне лучших мировых брендов
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Украинский военно-промышленный комплекс унаследовал от СССР одну из лучших конструкторско-производственных школ и базу. Это позволило украинским оружейникам на протяжении 30 лет независимости создавать высококачественные огнестрельные средства и сложную военную технику, пользующуюся уважением и спросом на мировых рынках.

Новини.LIVE уже писало про образцы личного оружия, снайперские винтовки, автоматы и пулеметы, гранатометы и противотанковые ракетные комплексытанки, БТР, БМП, минометы, САУ, РСЗО, ТРК, бронированные автомобили, РЛС, контрбатарейные радары, электронные комплексы наблюдения, инженерную технику, легковые автомобили, грузовики, вертолеты, транспортные и тренировочные самолеты, беспилотные аппараты, изготовленные под торговым клеймом Made in Ukraine.
На этот раз мы продолжим речь о кораблях.

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Патрульный катер "Скадовск"

Украинский артиллерийский катер "Скадовск" является судном специального назначения ВМС Украины. Ранее, до ноября 1997 года, носил название "Гайдамака".

Катер был построен на Феодосийском судостроительном заводе "Море" в 1990 году. После приемо-сдаточных экзаменов вошел в состав Черноморского флота СССР с местом базирования в военном порту Очакова. А уже в апреле 1992 года вместе со всем личным составом воинской части 34391 экипаж катера принял присягу на верность народу Украины.

В ВМС Украины катер входит в состав дивизиона кораблей охраны и обеспечения Западной военно-морской базы и предназначен для выполнения специальных задач.

Катер "Скадовськ"
Патрульный катер "Скадовск". Фото: George Chernilevsky / Wikimedia commons​​​​​

Любопытная деталь: в 1993 году катер уничтожил плавающую морскую мину, обнаруженную вблизи Измаила, а через три года — авиабомбу возле пирса в Херсоне. В 2001 году в акватории Днепро-Бугского лимана судно перехватило плавсредство нарушителя.

"Скадовск" неоднократно участвовал в международных учениях, где выполнял задачи по назначению.

От базового проекта катер отличается технологией производства сварного корпуса. Кроме того, судно имеет более мощную энергетическую установку, новое радиотехническое оборудование. Катер вооружен двумя крупнокалиберными пулеметами 12,7 мм.

Тактико-технические характеристики:

  • Длина — 23,8 м
  • Ширина — 5 м
  • Осадка — 1 м
  • Скорость — до 29 узлов
  • Автономность — 5 суток
  • Экипаж — 10 человек

Артиллерийский катер "Бердянск"

Украинский бронированный артиллерийский катер проекта 58155 "Гюрза М" "Бердянск" был заложен в 2912 году и построен на киевском предприятии "Кузня на Рыбальском". Спущен на воду в 2015 году, а в 2016-м стал в ряды ВМС Украины.

Катер "Бердянськ"
Артиллерийский катер "Бердянск". Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Катер имеет на вооружении два боевых модуля БМ-5М.01 "Катран-М" с 30-мм пушкой, переносной зенитно-ракетный комплекс, может вооружаться системой для установки мин. Также на судоверфи сбыл построен аналогичные катеры "Никополь" и "Костополь".

Катер "Бердянск" 25 ноября 2018 вместе с МБАК "Никополь" и рейдовым буксиром "Яны Капу" осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь и были захвачены россиянами в Керченском проливе. Через год, 18 ноября 2019 года, катер вместе с другими плавсредствами был возвращен россией.

Тактико-технические характеристики:

  • Длина — 23,5 м
  • Ширина — 4,8 м
  • Осадка — 1 м
  • Скорость — 25 узлов
  • Автономность — 5 суток
  • Экипаж — 5 человек

Десантный катер "Сватово"

Украинский десантный катер проекта 1176 "Сватово" построен в 1979 году на Азовском судостроительном заводе и предназначен для транспортировки/высадки личного морского десанта или подразделений специального назначения на побережье, занятое противником.

До 7 октября 1998 года корабль назывался "Вил".

Катер имеет носовую аппарель для высадки десанта и техники. Наличие двух гребных винтов позволяет успешно выполнять боевые операции и производить выгрузку на необорудованный берег.

  • Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook
  • Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook
  • Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook
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Судно может перевозить колесную и гусеничную технику, буксировать другие плавсредства. В его трюмах можно разместить средний танк с легким вооружением, или 50 тонн грузов, или два десятка десантников.

В июне 2020 года корабль вышел из доков Николаевского судостроительного завода после капитального ремонта. На судне были восстановлены конструкции корпуса, наружная обшивка. Также были отремонтированы главный двигатель, механизм десантной апарели, электромеханическая часть.

Тактико-технические характеристики:

  • Длина — 24,5 м
  • Ширина — 5,2 м
  • Осадка — 1,55 м
  • Скорость — 11,5 узлов
  • Экипаж — 6 человек и 20 десантников

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