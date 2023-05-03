Війська РФ здійснили обстріл Херсонської області: загинули енергетики та цивільний

Російська артилерія та окупант. Фото: росЗМІ

Сьогодні, 3 квітня, російські окупанти атакували Херсонську область. Внаслідок обстрілу загинули люди.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

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"Опівдні окупанти нанесли удар по одній з центральних вулиць Херсона. Загинув чоловік. Попередньо ще троє цивільних отримали поранення. Також між селами Степанівка та Музиківка під ворожим обстрілом опинилася бригада енергетиків. Вони лагодили електромережі після чергових атак армії РФ, аби забезпечити людей світлом", — йдеться у повідомленні.

Від отриманих травм троє працівників енергетичного підприємства загинули.

Наразі прокурори спільно зі слідчими проводять першочергові заходи для фіксування злочину, вчиненого армією РФ.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Місце обстрілу в Херсонській області. Фото: Офіс генерального прокурора

Нагадаємо, сьогодні, 3 квітня, російські окупанти вкотре обстріляли Херсон. Вони атакували єдиний гіпермаркет, який працює у місті. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.

Також ми писали, що у ніч на 3 травня російські окупанти намагалися обстріляти Україну. Вони використовували дрони-камікадзе іранського виробництва. Силам ППО вдалося приземлити понад 20 ворожих повітряних цілей.

Додамо, сьогодні вночі, 3 травня, російські окупанти атакували Запоріжжя. Під ворожим прицілом опинилися мирні будинки одного з приватних секторів міста.