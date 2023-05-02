Брехня Львової-Бєлової - реакція Офісу Президента

Марія Львова-Бєлова спробувала розповісти американському виданню про те, що Росія нібито "рятує" українських дітей. Фото: скріншот Vice News

Дитяча омсбудсменка РФ Марія Львова-Бєлова, ордер на арешт якої видав Міжнародний кримінальний суд (МКС), заперечує пред'явлені їй звинувачення у геноциді. За її словами, насильницьке вивезення українських дітей до Росії було "порятунком".

Про це Львова-Бєлова заявила в інтерв'ю американському виданню Vice News.

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"Я мати, і цим все сказано. Який я військовий злочинець, про що ви кажете?" — заявила вона кореспондентові видання.

Також вона додала, що Росія не визнає юрисдикцію МКС, а Захід нібито упереджено розглядає дії РФ щодо вивезення дітей із тимчасово окупованих територій.

"Ми нещодавно на майданчику Ради безпеки (ООН, — ред.) презентували свою доповідь. І для мене було справжнім одкровенням, що люди, які хочуть нібито дізнатися правду, зробили все для того, щоб не заслухати іншу сторону", — поскаржилася російська омбудсменка.

"ДНР та ЛНР не були Україною"

На виправдання злочинів Росії Львова-Бєлова вирішила послатися на Женевську конвенцію.

"За Женевською конвенцією ми можемо евакуювати людей, дітей із зон, де для їхнього життя та здоров'я є небезпека. ДНР і ЛНР не були Україною, вони були незалежними республіками, визнаними нашою державою", — заявила вона.

Насправді ж стаття 49 ч. III розділу III Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року дозволяє державі-окупанту проводити евакуацію населення окупованих районів тільки вглиб окупованих територій, але не на територію держави-окупанта.

Крім того, стаття 50 того ж розділу забороняє змінювати цивільний стан дітей із окупованих територій. До зміни цивільного стану належить і набуття громадянства іншої країни, проте російський омбудсмен не вважає нав'язування громадянства РФ українським дітям порушенням Конвенції.

"Громадянство України залишається ж в них. Ми ж його не скасовуємо. Ми не замінюємо, ми доповнюємо і даємо можливість", — стверджує вона.

Також вона заперечує спроби стирання у дітей української ідентичності.

"Як громадянство може стерти ідентичність? Ми завжди співали пісні російською та українською мовою. Ми розповідали казки російські та українські. Ми завжди жили в дружбі та розумінні, а те, що зараз відбувається — навпаки, в Україні стирають зараз все, що пов'язано з Росією", — сказала військова злочинниця, додавши, що дітям, які приїхали до Росії з батьками, нібито надається можливість продовжувати "вивчення української мови".

Визнання у нових злочинах

За словами Львова-Бєлова, Україна нібито "нічого не зробила для евакуації дітей з Маріуполя". При цьому російський омбудсмен визнала, що Росія зараз вивозить українських дітей із району Бахмута, який зараз рівняють із землею російські окупаційні війська.

"Те саме зараз відбувається під Бахмутом, коли ми зараз з моїми співробітниками вивозили звідти сім'ї з дітьми" , — заявила вона.

Реакція Офісу Президента

Зі свого боку, радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк назвав інтерв'ю Львової-Бєлової точною ілюстрацією до слова "людожер".

"Чому РФ — то ідеальна конструкція пекла? Розшукувана МКС за воєнні (геноцидні) злочини Марія Львова-Бєлова вальяжно дає інтерв’ю американським журналістам, де розповідає про "незвичайне материнське серце" та щиро дивується звинуваченням", — написав він у Twitter.

Чому Рф – то ідеальна конструкція пекла?

Розшукувана МКС за воєнні (геноцидні) злочини Марія Львова-Бєлова вальяжно дає інтерв’ю американським журналістам, де розповідає про «незвичайне материнське серце» та щиро дивується звинуваченням:

– Ми всього лише прийшли в їхні міста,… pic.twitter.com/SWmYv2rxV6 — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 2, 2023

Нагадаємо, 27 квітня Парламентська Асамблея Ради Європи визнала, що примусове переміщення українських дітей у Російську Федерацію відповідає ознакам геноциду.

Раніше директор організації Watchlist on Children and Armed Conflict Езекіель Хеффес заявив на засіданні Ради безпеки ООН, що для подолання наслідків викрадення неповнолітніх росіянами знадобляться роки.

Також у березні цього року прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан закликав російську федерацію повернути Україні всіх викрадених дітей.