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Дрон ГУР вперше атакував загоризонтну РЛС у Росії на відстані понад 1800 км

27 травня 2024 09:26
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Дрон ГУР вперше атакував загоризонтну РЛС у Росії на відстані понад 1800 км.
РЛС "Воронеж М". Фото: Вікіпедія
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Безпілотник Головного управління розвідки Міністерства оборони України у понеділок, 26 травня, атакував станцію радіолокації далекого виявлення цілей "Воронеж М". Вона розташована у місті Орськ Оренбурзької області РФ. Тобто на відстані близько 2000 км.

Про це повідомило джерело "Української правди" у ГУР.

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РЛС "Воронеж М". Фото: Википедия
РЛС "Воронеж М". Фото: Вікіпедія

Атака БпЛА по Оренбурзькій області — деталі

"Український безпілотник подолав відстань понад 1800 кілометрів до об'єкта супротивника, встановивши новий рекорд дальності поразки для дронів-камікадзе", — сказало джерело.

Наразі наслідки удару уточнюються.

До речі, росЗМІ повідомляли, що під Орськом "упав БПЛА", і метою безпілотника, "можливо, був військовий об'єкт".

Зазначимо, що раніше найбільш віддаленою метою, атакованою українськими безпілотниками, був об'єкт у місті Салават Республіки Башкортостан РФ, який знаходиться на 140 кілометрів ближче до українського кордону порівняно з Орськом.

Орськ на карті. Фото: скріншот
Орськ на карті. Фото: скріншот

Що таке "Воронеж М"

Станція є частиною сімейства російських стаціонарних загоризонтних станцій радіолокації великої дальності. Вони призначені для виявлення космічних та аеродинамічних об'єктів, у тому числі балістичних та крилатих ракет. Ця РЛС працює у метровому діапазоні хвиль і має дальність виявлення цілей до 6000 км.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про поразку дроном ГУР МО України іншої станції радіолокації цього сімейства "Воронеж ДМ", розташованої в селищі Глибокий Краснодарського краю. Вона була атакована 23 травня, що спричинило пожежу на території об'єкту.

Також у Воронежі в ніч проти 1 травня лунали сильні вибухи. Місцевий губернатор Олександр Гусєв заявляв про атаку безпілотних літальних апаратів.

розвідка
дрони
війна в Україні
Росія
атака

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