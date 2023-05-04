В ISW розповіли, чому Росія могла самостійно здійснити удар БпЛА по Кремлю

Момент атаки БпЛА на Кремль. Фото: росЗМІ

Росія могла самостійно інсценувати атаку БпЛА на Кремль. РФ, ймовірно, намагається створити умови для ширшої суспільної мобілізації для війни проти України. Декілька індикаторів вказують на те, що удар був здійснений всередині країни і цілеспрямовано підлаштований.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Росія могла самостійно атакувати Кремль

В Інституті вивчення війни зазначили, що російська влада нещодавно вжила заходів для посилення внутрішньої протиповітряної оборони, в тому числі в самій Москві, і тому вкрай малоймовірно, що два безпілотники змогли б прорватися крізь численні шари ППО і підірватися або бути збитими прямо над Кремлем таким чином, щоб отримати ефектні кадри, які можна було б добре зняти на камеру.

Геолокаційні знімки за січень 2023 року показують, що російська влада розмістила системи ППО "Панцир" поблизу Москви, щоб створити кола протиповітряної оборони навколо міста. Удар, який уникнув виявлення і знищення такими засобами ППО і влучив у таку важливу ціль, як Сенатський палац у Кремлі, став би значною ганьбою для Росії.

"Негайна, послідовна і скоординована реакція Кремля на інцидент свідчить про те, що атака була внутрішньо підготовлена таким чином, що її політичні наслідки переважали над конфузом. Кремль негайно звинуватив Україну в проведенні терористичної атаки, і російська офіційна реакція швидко об'єдналася навколо цього звинувачення", — йдеться у звіті.

Аналітики наголосили, що якби атака БпЛА не була інсценованою Росією, то вона стала б несподіванкою. Вони вважають, що дуже ймовірно, що офіційна реакція Росії спочатку була б набагато більш дезорганізованою, оскільки чиновники намагалися створити послідовний наратив і компенсувати риторичні наслідки очевидного інформаційного конфузу.

Кремль може скасувати святкування 9 травня

В Інституті вивчення війни також зазначили, що швидка та послідовна презентація офіційного російського наративу навколо удару свідчить про те, що РФ влаштувала цей інцидент у безпосередній близькості до свята Дня Перемоги 9 травня, щоб представити війну своїй внутрішній аудиторії як екзистенцію.

Кремль може використати удар, щоб виправдати або скасування, або подальше обмеження святкування 9 травня.

Нагадаємо, пресслужба Володимира Путіна повідомила, що в ніч проти 3 травня Україна намагалася завдати удару по Кремлю. При цьому російські військові та спецслужби нібито зуміли підбити два українські безпілотники.