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В низці областей України оголосили повітряну тривогу

19 травня 2024 11:18
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Повітряна тривога в Україні 19 травня
Ракета в небі. Ілюстративне фото: соцмережі
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В більшості областей України у неділю, 19 травня, оголошено повітряну тривогу. Громадян попереджають про ракетну небезпеку.

Про це свідчить карта повітряних тривог alerts.in.ua.

Читайте також:
тривога в Україні 19 травня
Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Повітряна тривога 19 травня

За даними Повітряних сил, існує загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога.

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Скриншот допису Повітряних сил

Згодом там повідомили про рух ракет у напрямку Чернігівської, Черкаської та Київської областей.

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Скриншот допису Повітряних сил

О 11:18 захисники неба зафіксували рух швидкісної цілі у напрямку Білої Церкви Київської області, після чого вона змінила свій рух в бік Києва.

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Скриншот допису Повітряних сил

Нагадаємо, під час повітряної тривоги у Харкові було чутно сильний вибух. Влада міста закликала громадян перебувати в укриттях.

Також ми писали, що в ніч на 19 травня силам ППО вдалося збити у небі над Україною всі 37 запущених дронів-камікадзе.

окупанти
повітряна тривога
ракети
війна в Україні
загроза

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