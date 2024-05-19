Повітряна тривога в Україні 19 травня

В низці областей України оголосили повітряну тривогу
В більшості областей України у неділю, 19 травня, оголошено повітряну тривогу. Громадян попереджають про ракетну небезпеку.
Про це свідчить карта повітряних тривог alerts.in.ua.
Повітряна тривога 19 травня
За даними Повітряних сил, існує загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога.
Згодом там повідомили про рух ракет у напрямку Чернігівської, Черкаської та Київської областей.
О 11:18 захисники неба зафіксували рух швидкісної цілі у напрямку Білої Церкви Київської області, після чого вона змінила свій рух в бік Києва.
Нагадаємо, під час повітряної тривоги у Харкові було чутно сильний вибух. Влада міста закликала громадян перебувати в укриттях.
Також ми писали, що в ніч на 19 травня силам ППО вдалося збити у небі над Україною всі 37 запущених дронів-камікадзе.
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