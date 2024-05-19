Повітряна тривога в Україні 19 травня

Ракета в небі. Ілюстративне фото: соцмережі

В більшості областей України у неділю, 19 травня, оголошено повітряну тривогу. Громадян попереджають про ракетну небезпеку.

Про це свідчить карта повітряних тривог alerts.in.ua.

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Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Повітряна тривога 19 травня

За даними Повітряних сил, існує загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога.

Скриншот допису Повітряних сил

Згодом там повідомили про рух ракет у напрямку Чернігівської, Черкаської та Київської областей.

Скриншот допису Повітряних сил

О 11:18 захисники неба зафіксували рух швидкісної цілі у напрямку Білої Церкви Київської області, після чого вона змінила свій рух в бік Києва.

Скриншот допису Повітряних сил

Нагадаємо, під час повітряної тривоги у Харкові було чутно сильний вибух. Влада міста закликала громадян перебувати в укриттях.

Також ми писали, що в ніч на 19 травня силам ППО вдалося збити у небі над Україною всі 37 запущених дронів-камікадзе.