Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Вночі окупанти атакували Україну дронами — скільки ворожих цілей вдалося збити arrow

Вночі окупанти атакували Україну дронами — скільки ворожих цілей вдалося збити

19 травня 2024 08:47
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Скільки дронів збила українська ППО в ніч на 19 травня
Мобільна група ППО. Фото: NV
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські окупанти в ніч на неділю, 19 травня, вчергове атакували Україну безпілотниками. Українським захисникам неба вдалося збити усі 37 дронів-камікадзе.

Про це повідомив Командувач Повітряних сил Микола Олещук у Telegram.

Читайте також:

Атака дронів на Україну 19 травня

Вночі ворог запустив 37 ударних безпілотників типу Shahed-131/136 із районів Приморсько-Ахтарська та Курська Росії.

До відбиття повітряної атаки росіян були залучені зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи РЕБ.

Під час бойової роботи українська ППО збила всі 37 "шахедів" у небі над Київською, Одеською, Миколаївською, Сумською, Вінницькою, Житомирською, Черкаською та Херсонською областями.

скільки цілей РФ збила ППО в ніч на 19 травня
Збиті цілі РФ. Фото: Повітряні сили

Нагадаємо, вчора під ворожим вогнем знову опинилася низка населених пунктів Херсонщини й обласний центр.

Також ми писали, що за минулу добу воїни ЗСУ ліквідували ще 1210 окупантів та 35 бронемашин.

безпілотники
окупанти
ППО
війна в Україні
атака

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина

6 травня 2024

10:47 Миколенко переїде до відомого топклубу — трансфер відбудеться влітку