Скільки дронів збила українська ППО в ніч на 19 травня

Мобільна група ППО. Фото: NV

Російські окупанти в ніч на неділю, 19 травня, вчергове атакували Україну безпілотниками. Українським захисникам неба вдалося збити усі 37 дронів-камікадзе.

Про це повідомив Командувач Повітряних сил Микола Олещук у Telegram.

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Вночі ворог запустив 37 ударних безпілотників типу Shahed-131/136 із районів Приморсько-Ахтарська та Курська Росії.

До відбиття повітряної атаки росіян були залучені зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи РЕБ.

Під час бойової роботи українська ППО збила всі 37 "шахедів" у небі над Київською, Одеською, Миколаївською, Сумською, Вінницькою, Житомирською, Черкаською та Херсонською областями.

Збиті цілі РФ. Фото: Повітряні сили

Нагадаємо, вчора під ворожим вогнем знову опинилася низка населених пунктів Херсонщини й обласний центр.

Також ми писали, що за минулу добу воїни ЗСУ ліквідували ще 1210 окупантів та 35 бронемашин.