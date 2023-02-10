В Україні оголосили відбій тривоги: чи запускала росія ракети
В Україні оголосили відбій повітряної тривоги. Загроза атаки минула.
Про це повідомляє Новини.LIVE.
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Повітряна тривога по всій території України була оголошена близько 16:30. Сирена почала лунати через злет у Білорусі винищувачів. Та попри це запусків ракет не зафіксовано.
Наразі тривога лунає лише в Луганській області (311 днів та 23 години) та Криму (61 день та 17 годин).
Нагадаємо, сьогодні російські окупанти завдали масованого ракетного удару по території України. Вибухи пролунали у кількох областях країни.
У соцмережах повідомляли про вибухи у Кривому Розі. За словами голови міської військової адміністрації Олександра Вілкула, на підльоті до міста було сім ворожих ракет.
"Кривий Ріг. Нічого не викладаємо в інтернет. Всі залишаємось в укриттях. Ще сім ракет до нас на підльоті", — повідомляв Вілкул.
Також інформували про роботу сил протиповітряної оборони у Дніпрі, Миколаєві та Одесі.
На Полтавщині та Кіровоградщині працювала протиповітряна система оборони. Люди чули вибухи. Крім того, вибухи були й у Харкові.
У Києві спрацювала ППО. За словами кореспондентів Новини.LIVE, пролунало кілька потужних вибухів. Пізніше нардепка Марія Мезенцева заявила, що є влучання ракет по Києву. У Голосіївському районі уламки російської ракети потрапили в приватний сектор. Ніхто з людей не постраждав. Загалом над столицею вдалося збити 10 ракет рф, повідомив мер Віталій Кличко.
Крім того, вибухи лунали у Хмельницькому, Вінниці, Івано-Франківську. На Львівщині працювали система ППО.
В Укренерго повідомили про влучання ракетами по кількох об'єктах енергоінфраструктури.
"На жаль, маємо влучання на декількох об’єктах високовольтної інфраструктури в східному та західному, південному регіонах, що призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких областях", — йдеться у повідомленні.
Додамо, вчора російські солдати завдали наймасованішої атаки по Запоріжжю. Так, всього за одну годину у місті зафіксували 17 "прильотів", є влучання в об'єкт критичної інфраструктури.