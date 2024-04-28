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В Запоріжжі вдруге за добу пролунав вибух

28 квітня 2024 18:50
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
В Запоріжжі вдруге за добу пролунав вибух
Вибух у місті. Фото ілюстративне: соцмережі
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У Запоріжжі в неділю, 28 квітня, пролунав другий за добу вибух. Наразі в місті та області було оголошено повітряну тривогу. 

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Вибух у Запоріжжі 28 квітня

Про вибух у Запоріжжі заявили місцеві ЗМІ, зокрема, Суспільне Запоріжжя. 

В Запоріжжі вдруге за добу пролунав вибух - фото 1
Допис Суспільне Запоріжжя. Фото: скриншот

Раніше Іван Федоров попереджав мешканців області про активність ворожої авіації. 

В Запоріжжі вдруге за добу пролунав вибух - фото 2
Допис Івана Федорова. Фото: скриншот

Станом на 18:50 повітряну тривогу оголошено в Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та в Криму.

В Запоріжжі вдруге за добу пролунав вибух - фото 3
Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, 27 квітня окупанти вчергове обстріляли Харківську область. Так, під час атаки ворог поцілив у будівлю дитячого садка.

Також ми писали, що вночі росіяни атакували безпілотниками Миколаївську область. Внаслідок обстрілу в місті пошкоджено будівлю готелю та об'єкт теплогенеруючої інфраструктури.

вибух
Запоріжжя
обстріли
ракета
повітряна тривога

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