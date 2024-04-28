В Запоріжжі вдруге за добу пролунав вибух
У Запоріжжі в неділю, 28 квітня, пролунав другий за добу вибух. Наразі в місті та області було оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Вибух у Запоріжжі 28 квітня
Про вибух у Запоріжжі заявили місцеві ЗМІ, зокрема, Суспільне Запоріжжя.
Раніше Іван Федоров попереджав мешканців області про активність ворожої авіації.
Станом на 18:50 повітряну тривогу оголошено в Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та в Криму.
Нагадаємо, 27 квітня окупанти вчергове обстріляли Харківську область. Так, під час атаки ворог поцілив у будівлю дитячого садка.
Також ми писали, що вночі росіяни атакували безпілотниками Миколаївську область. Внаслідок обстрілу в місті пошкоджено будівлю готелю та об'єкт теплогенеруючої інфраструктури.
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