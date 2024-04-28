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Вночі РФ атакувала Україну дронами та ракетою — скільки повітряних цілей збили захисники

28 квітня 2024 08:21
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Вночі РФ атакувала Україну дронами та ракетою — скільки повітряних цілей збили захисники
Мобільна вогнева група ППО. Фото: Генштаб
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські війська в ніч на неділю, 28 квітня, атакували безпілотниками та ракетою Україну. Під час повітряного бою силам ППО вдалося збити всі ворожі цілі.

Про це повідомляють Повітряні сили в Telegram.

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Атака на Україну 28 квітня

Ворог атакував Україну чотирма ударними БпЛА типу Shahed із мису Чауда в окупованому Криму та зенітною керованою ракетою С-300 із Бєлгородської області РФ.

Також до атаки росіяни задіяли п'ять безпілотників невстановленого типу з ТОТ Херсонщини.

Під час бойової роботи зенітно-ракетні підрозділи та розрахунки мобільних вогневих груп Повітряних Сил знищили усі чотири "шахеди" на Київщині, Вінниччині, Хмельниччині та Кіровоградщині.

Крім того, мобільна вогнева група Сил оборони України збила один безпілотник невстановленого типу у небі над Миколаївщиною.

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Збиті цілі РФ. Фото: Повітряні сили

Нагадаємо, вночі міський голова Миколаєва повідомляв про вибухи в місті. В небі було зафіксовано групу ворожих "шахедів".

Також вибухи лунали у Хмельницькій області. Регіон вночі опинився під атакою російських безпілотників.

ЗСУ
безпілотники
окупанти
ППО
ракети
війна в Україні

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