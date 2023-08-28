Вибори під час воєнного стану та посилення санкцій проти РФ: ефір Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

Сьогодні, 28 серпня в гостях у Новини.LIVE відомий політолог Ігор Чаленко. Під час етеру обговорили підтримку України від західних партнерів, санкції проти РФ та інше.

Подивитися ефір можна за посиланням Новини.LIVE.

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Ігор Чаленко у етері Новини.LIVE

Ігор Чаленко, політолог, в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE розповів про міжнародну підтримку України, гарантії безпеки за "ізраїльською моделлю", президентські вибори під час воєнного стану та посилення антиросійських санкцій.

Нагадаємо, Зеленський анонсував "потужний вересень" для України.

Також РФ зіштовхнулася з рекордним падінням видобутку газу через санкції.