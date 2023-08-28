Выборы во время военного положения и усиление санкций против РФ: эфир Новини.LIVE
28 августа 2023 20:12
Коллаж Новини.LIVE
Сегодня, 28 августа, в гостях у Новини.LIVE известный политолог Игорь Чаленко. В ходе эфира обсудили поддержку Украины от западных партнеров, санкции против РФ и прочее.
Посмотреть эфир можно по ссылке Новини.LIVE .
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Игорь Чаленко в эфире Новини.LIVE
Игорь Чаленко, политолог, в эксклюзивном интервью Новини.LIVE рассказал о международной поддержке Украины, гарантиях безопасности по "израильской модели", президентских выборах во время военного положения и усилении антироссийских санкций.
Напомним, Зеленский анонсировал "мощный сентябрь" для Украины.
Также РФ столкнулась с рекордным падением добычи газа из-за санкций.