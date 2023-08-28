Выборы во время военного положения и усиление санкций против РФ: эфир Новини.LIVE

Коллаж Новини.LIVE

Сегодня, 28 августа, в гостях у Новини.LIVE известный политолог Игорь Чаленко. В ходе эфира обсудили поддержку Украины от западных партнеров, санкции против РФ и прочее.

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Игорь Чаленко в эфире Новини.LIVE

Игорь Чаленко, политолог, в эксклюзивном интервью Новини.LIVE рассказал о международной поддержке Украины, гарантиях безопасности по "израильской модели", президентских выборах во время военного положения и усилении антироссийских санкций.

Напомним, Зеленский анонсировал "мощный сентябрь" для Украины.

Также РФ столкнулась с рекордным падением добычи газа из-за санкций.