День морської піхоти, оборона Маріуполя, десант в Кринках

Морпіхи 35-ої бригади у плавнях Херсонщини. Фото: пресслужба бригади

23 травня Україна відзначає День морської піхоти. Українські морпіхи — це одна із підготовленіших, найпрофесійніших частин Сил оборони України. З чого складається морська піхота ЗСУ, де базується і як воює під час повномасштабної російсько-української війни — читайте у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

День морської піхоти: історія свята

День морської піхоти — одне із наймолодших професійних свят України. Започатковане воно було уже в новітній період, після Революції Гідності. Указ про установлення свята підписував ще виконувач обов’язків президента України, Олександр Турчинов.

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Спочатку датою для свята було обране 16 листопада. Цей день пов’язували з тим, що саме 16 листопада була затверджена (і уперше складена) присяга українського морського піхотинця. Та за чотири роки дату Дня морської піхоти змінили.

2018 року Україна на загальнодержавному рівні відзначала 100-річчя Української революції. І саме події тих часів призвели до зміни дати. Справа в тому, що 23 травня 1918 року тодішній очільник Української держави, гетьман Павло Скоропадський, підписав указ про початок формування бригади морської піхоти.

Тож з 2018 року День морської піхоти відзначається саме 23 травня. І саме у той день чорні берети українських морпіхів (які дісталися їм у спадок від Радянського Союзу) були замінені на берети кольору морської хвилі. Першим новий берет отримав з рук президента Петра Порошенка тодішній командувач морської піхоти, генерал-майор Юрій Содоль.

Де базуються морпіхи

Оскільки Україна — чорноморська країна, то цілком зрозумілим є той факт, що усі підрозділи цього роду Військово-Морських Сил базуються у південних, причорноморських регіонах країни. Зокрема, і штаб Командування морської піхоти розташований у Миколаєві.

У цьому регіоні, а також у сусідній Одеській, Херсонській, та Запорізькій і Донецькій областях базувалися на момент початку повномасштабної російсько-української війни усі підрозділи української морської піхоти.

А це, перш за все, дві окремі бригади — 35-та (Одеська область, село Дачне-2), імені контр-адмірала Михайла Остроградського, і 36-та (Миколаїв), яка уже під час війни отримала почесне ім’я — на честь контр-адмірала флоту УНР, міністра морських справ Української Народної Республіки Михайла Білинського.

Дві інші бригади — 37-ма та 38-ма — були створені уже 2023 року. Крім того, до складу морської піхоти входить 406-та окрема артилерійська бригада імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова, 32-й реактивний артилерійський полк, 140-й окремий розвідувальний батальйон та інші структури.

Оборона Маріуполя

Українські морські піхотинці беруть активну участь у бойових діях з 24 лютого 2022 року. Однією із найяскравіших сторінок стала оборона Маріуполя, де серед інших підрозділів Сил оборони України базувалися частини 36-ої окремої бригади морської піхоти.

Тоді 36-та бригада розділилася на дві частини. Одна, під командуванням комбрига, Героя України, полковника Володимира Баранюка — спробувала вирватися із оточеного міста. Але, згідно із наявною інформацією, потрапила у полон. Втім, після травня 2022 року про долю Баранюка нічого не відомо.

Друга частина, якою командував інший Герой України, майор Сергій Волинський (позивний "Волина"), тримала оборону у місті, яка завершилася героїчними боями в районі заводу "Азовсталь". Після завершення битви за Маріуполь морпіхи, разом з іншими підрозділами, опинилися у російському полоні — звідки частина українських морських піхотинців була визволена під час обміну Віктора Медведчука.

Донеччина, контрнаступ і Кринки

Після завершення першого етапу повномасштабної війни морська піхота, зокрема, і підрозділи 36-ої бригади, були перекинуті на інші напрямки. Зокрема, на Донеччину, в район Авдіївки. А уже в листопаді 36-та бригада взяла участь у звільненні правобережної частини Херсонської області.

Інша бригада морпіхів, 35-та, під час великого українського контрнаступу 2023 року, воювала на Донеччині — і у липні, разом із 7-м окремим батальйоном "Арей", звільнила село Старомайорське. Там же, у Донецькій області, біля Великої Новосілки, воювала 37-ма бригада. А усі чотири бригади морської піхоти звільнили село Урожайне Волноваського району Донеччини.

З жовтня ж минулого року одним із найвідоміших напрямків, де воюють українські морські піхотинці, стало село Кринки. Цей населений пункт у лівобережній частині Херсонської області українські захисники відбили у російських окупантів і продовжують утримувати свої позиції під носом у росіян увесь цей час, не дозволяючи їм повернути контроль над Кринками.

Українська морська піхота у повномасштабній російсько-українській війні відзначилася справді героїчними боями, тож сьогодні, у День морської піхоти варто згадати про тих героїв, які загинули, які перебувають у російському полоні — і які досі ведуть важку боротьбу за звільнення рідної землі від військ країни-агресора.