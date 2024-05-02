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Кидають десантників і морпіхів — військовий розповів про тактику ворога під Лиманом

2 травня 2024 09:18
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Кидають десантників і морпіхів — військовий розповів про тактику ворога під Лиманом
Російські військові. Фото ілюстративне: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

На Лиманському напрямку російські загарбники кидають у бій десантників та морських піхотинців. Це пов'язано із значними втратами, яких зазнають російські лінійні підрозділи, які треба кимось замінити.

Про це розповів військовослужбовець  95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади ЗСУ Станіслав в ефірі національного телемарафону у четвер, 2 травня.

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Російські окупанти використовують різноманітні підрозділи на Лиманському напрямку. Це пов'язано із великими втратами серед росіян і необхідністю змінювати виснажені підрозділи.

"Тут є і російські ВДВ, і морська піхота, є "Шторм Z". Відповідно, у них різна підготовка. Вони постійно застосовують м'ясні штурми — групами по 5-10 людей ідуть вперед", — зазначив військовий.

Він додав, що є і професійні підрозділи — вони діють вночі, як групи закріплення.

"Важко сказати про середній рівень - по техніці так само. Вони збирають будь-що, намагаючись прорвати нашу лінію оборони", — розповів Станіслав.

Раніше ми повідомляли, російські загарбники, скоріш за все, почнуть перекидати свої повітряно-десантні дивізії із Запорізької області на східний напрямок. Це буде робитися з метою підсилення наступальних операцій на тій ділянці фронту.

Також російські війська не покидають спроб захопити Часів Яр Донецької області, і це становить серйозну загрозу, хоча швидко це зробити їм не вдасться.

війна
ЗСУ
Україна
окупанти
Лиман

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