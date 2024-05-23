День морской пехоты, оборона Мариуполя, десант в Крынках

Морпехи 35-й бригады в плавнях Херсона. Фото: пресс-служба бригады

23 мая Украина отмечает День морской пехоты. Украинские морпехи — это одна из самых подготовленных, профессиональных частей Сил обороны Украины. Из чего состоит морская пехота ВСУ, где базируется и как воюет во время полномасштабной российско-украинской войны читайте в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

День морской пехоты: история праздника

День морской пехоты — один из самых молодых профессиональных праздников Украины. Начало оно было уже в новейший период, после Революции Достоинства. Указ об установлении праздника подписывал еще исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов.

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Первоначально датой для праздника было избрано 16 ноября. Этот день связывали с тем, что именно 16 ноября была утверждена (и впервые принесена) присяга украинского морского пехотинца. Но через четыре года дату Дня морской пехоты изменили.

2018 Украина на общегосударственном уровне отмечала 100-летие Украинской революции. И именно события тех времен привели к изменению даты. Дело в том, что 23 мая 1918 тогдашний глава Украинского государства, гетман Павел Скоропадский, подписал указ о начале формирования бригады морской пехоты.

Так что с 2018 года День морской пехоты отмечается именно 23 мая. И именно в тот день черные береты украинских морпехов (доставшихся им в наследство от Советского Союза) были заменены на береты цвета морской волны. Первым новый берет получил из рук президента Петра Порошенко тогдашний командующий морской пехотой генерал-майор Юрий Содоль.

Где базируются морпехи

Поскольку Украина — черноморская страна, то вполне понятен тот факт, что все подразделения этого рода Военно-Морских Сил базируются в южных, причерноморских регионах страны. В том числе и штаб Командования морской пехоты расположен в Николаеве.

В этом регионе, а также в соседней Одесской, Херсонской и Запорожской и Донецкой областях базировались на момент начала полномасштабной российско-украинской войны все подразделения украинской морской пехоты.

А это, прежде всего, две отдельные бригады — 35-я (Одесская область, село Дачное-2), имени контр-адмирала Михаила Остроградского, и 36-я (Николаев), уже во время войны получившая почетное имя. в честь контр-адмирала флота УНР, министра морских дел Украинской Народной Республики Михаила Билинского.

Две другие бригады — 37-ая и 38-ая — были созданы уже в 2023 году. Кроме того, в состав морской пехоты входит 406 отдельная артиллерийская бригада имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова, 32-й реактивный артиллерийский полк, 140-й отдельный разведывательный батальон и другие структуры.

Оборона Мариуполя

Украинские морские пехотинцы активно участвуют в боевых действиях с 24 февраля 2022 года. Одной из самых ярких страниц стала оборона Мариуполя, где среди других подразделений Сил обороны Украины базировались части 36-й отдельной бригады морской пехоты.

Тогда 36-я бригада разделилась на две части. Одна, под командованием комбрига, Героя Украины, полковника Владимира Баранюка попыталась вырваться из окруженного города. Но, согласно имеющейся информации, попала в плен. Впрочем, после мая 2022 года о судьбе Баранюка ничего не известно.

Вторая часть, которой командовал другой Герой Украины, майор Сергей Волынский (позывной "Волына"), держала оборону в городе, завершившуюся героическими боями в районе завода "Азовсталь". После завершения битвы за Мариуполь морпехи вместе с другими подразделениями оказались в российском плену — откуда часть украинских морских пехотинцев была освобождена во время обмена Виктора Медведчука.

Донетчина, контрнаступление и Крынки

После завершения первого этапа полномасштабной войны морская пехота, в том числе и подразделения 36-й бригады, были переброшены на другие направления. В частности, в Донецкой области, в район Авдеевки. А уже в ноябре 36-я бригада приняла участие в освобождении правобережной части Херсонской области.

Другая бригада морпехов, 35-я, во время большого украинского контрнаступления 2023 года, воевала на Донетчине — и в июле, вместе с 7-м отдельным батальоном "Арей", освободила село Старомайорское. Там же, в Донецкой области, возле Великой Новоселки, воевала 37 бригада. А все четыре бригады морской пехоты освободили село Урожайное Волновахского района Донецкой области.

С октября прошлого года одним из самых известных направлений, где воюют украинские морские пехотинцы, стало село Крынки. Этот населенный пункт в левобережной части Херсонской области украинские защитники отбили у российских оккупантов и продолжают удерживать свои позиции под носом у россиян все это время, не позволяя им вернуть контроль над Кринки.

Украинская морская пехота в полномасштабной российско-украинской войне отличилась действительно героическими боями, так что сегодня, в День морской пехоты, стоит вспомнить о тех героях, которые погибли, которые находятся в российском плену — и которые до сих пор ведут тяжелую борьбу за освобождение родной земли от войск страны. агрессора.