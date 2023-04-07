У мережу "злили" засекречені документи США та НАТО про наступ ЗСУ: Пентагон шукає винних

ЗСУ

У соціальні мережі Twitter і Telegram "злили" засекречені військові документи США та НАТО. Вони деталізують плани з розбудови ЗСУ перед запланованим контрнаступом.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на джерела в Білому домі.

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Деталі

Видання пише, що наразі Пентагон розслідує, хто міг стояти за витоком документів, які з'явилися у мережі.

Військові аналітики заявили, що деякі розділи документів, ймовірно, були змінені – у них завищені американські оцінки загиблих українських військових і занижені оцінки загиблих російських військових. Вони вважають, що ці зміни можуть вказувати на спроби дезінформації з боку рф.

Представники адміністрації президента США Джо Байдена працювали над тим, щоб видалити документи із соцмереж. Станом на 6 квітня їм не вдалося це зробити.

"Ми знаємо про повідомлення в соціальних мережах. Міністерство розглядає це питання", — повідомила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

Видання пише, що документи не містять конкретних планів бойових дій. Однак в них йдеться про потреби ЗСУ станом на 1 березня.

"Для досвідченого ока російського військового планувальника, польового генерала або аналітика розвідки ці документи, без сумніву, містять багато спокусливих підказок. У документах згадується, наприклад, рівень витрат боєприпасів HIMARS. Пентагон публічно не повідомляв, наскільки швидко українські війська використовують боєприпаси HIMARS, але документи це підтверджують", — повідомляє NYT.

На одному зі слайдів документа йдеться, що на війні загинули від 16 до 17,5 тисячі російських військових, тоді як Україна нібито втратила 71,5 тисячі бійців. Пентагон повідомляв, що окупанти зазнали набагато більших втрат, і що близько 200 тисяч солдатів з кожної сторони були вбиті або поранені.

Військові аналітики зазначили, що частина документів виглядає автентично і може надати росії цінну інформацію про графіки доставки зброї і військ, чисельність сформованих українських підрозділів та інші військові деталі.

Видання повідомляє, що документ з грифом "цілком таємно" містить інформацію про "стан конфлікту станом на 1 березня". У цей день офіційні особи України перебували на базі США у Вайсбадені в Німеччині, а на наступний день їх відвідали голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк А. Міллі та верховний головнокомандувач об'єднаними збройними силами НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі.

В іншому документі є інформація про українські військові підрозділи, техніку і навчання з розкладом на січень-квітень.

"Документ містить коротку інформацію про 12 бойових бригад, які зараз формуються, 9 з них, очевидно, тренуються і постачаються США та іншими союзниками НАТО. З цих 9 бригад, згідно з документами, 6 будуть готові до 31 березня, а решта — до 30 квітня. За оцінками аналітиків, українська бригада налічує від 4 до 5 тисячі солдатів", — пише NYT.

До того ж у документі йдеться, що загальна кількість техніки, яка необхідна для 9 бригад, становить понад 250 танків і понад 350 механізованих транспортних засобів.

"Цей витік є першим проривом російської розвідки, який став надбанням громадськості з початку війни", — додало видання.

Нагадаємо, Данілов заявив, що інформація про час і місце українського контрнаступу є закритою. Однак коли він розпочнеться, громадяни це побачать.