Щоб завадити контрнаступу, окупанти вдаються до нової тактики на мінних полях
Окупанти знаходять все нові й нові способи, щоб завадити українському контрнаступу. Так, росіяни роблять мінні пастки ще небезпечнішими — підпалюють.
Про це пише The New York Times.
Що відомо про нову тактику росіян
Росіяни адаптуються до наступальнихх операцій ЗСУ. Так, за словами морських піхотинців, вони використовують нову тактику, щоб зробити і без того небезпечні мінні поля ще більш смертоносними.
"Вони заповнюють займистою речовиною мінні поля. Щойно українці візьмуться за розчищення отвору, росіяни скинуть гранату з безпілотника, спричинивши море вогню та вибухів", — пише видання.
Через мінування контроль над дорогами з твердим покриттям просто необхідний. Адже нині це найбезпечніші маршрути, оскільки міни легше помітити та видалити. Окупанти і це врахували.
"Росіяни це знають і встановили оборону вздовж T0158 з бетонними бункерами для кулеметників. Російські безпілотники тримають дороги під постійним наглядом", — інформує ЗМІ.
Нагадаємо, розвідка Британії оцінила ризики РФ зупинити контрнаступ ЗСУ.
Також генерал назвав найбільший успіх контрнаступу ЗСУ.