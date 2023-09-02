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Щоб завадити контрнаступу, окупанти вдаються до нової тактики на мінних полях

2 вересня 2023 16:53
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Валерія Пержун
редактор
Щоб завадити контрнаступу, окупанти вдаються до нової тактики на мінних полях
Мінне поле. Ілюстративне фото: google.com
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Окупанти знаходять все нові й нові способи, щоб завадити українському контрнаступу. Так, росіяни роблять мінні пастки ще небезпечнішими — підпалюють.

Про це пише The New York Times

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Що відомо про нову тактику росіян

Росіяни адаптуються до наступальнихх операцій ЗСУ. Так, за словами морських піхотинців, вони використовують нову тактику, щоб зробити і без того небезпечні мінні поля ще більш смертоносними.

"Вони заповнюють займистою речовиною мінні поля. Щойно українці візьмуться за розчищення отвору, росіяни скинуть гранату з безпілотника, спричинивши море вогню та вибухів", — пише видання.

Через мінування контроль над дорогами з твердим покриттям просто необхідний. Адже нині це найбезпечніші маршрути, оскільки міни легше помітити та видалити. Окупанти і це врахували. 

"Росіяни це знають і встановили оборону вздовж T0158 з бетонними бункерами для кулеметників. Російські безпілотники тримають дороги під постійним наглядом", — інформує ЗМІ.

Нагадаємо, розвідка Британії оцінила ризики РФ зупинити контрнаступ ЗСУ.

Також генерал назвав найбільший успіх контрнаступу ЗСУ.

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