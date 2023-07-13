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Втрати Росії на 13 липня: статистика Генштабу

13 липня 2023 08:54
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Втрати Росії на 13 липня: статистика Генштабу
Українські війська на фронті. Фото: Facebook Генштабу ЗСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить приблизно 500 осіб. Крім того, загарбники продовжують шаленими темпами втрачати військову техніку, зокрема, танки, бронемашини, артилерійські системи і засоби ППО.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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За 12 липня українські захисники ліквідували на фронтах війни орієнтовно 510 російських військових. 

Крім того, росіяни втратили два танки, дев’ять бронемашин, 23 артилерійські системи, чотири РСЗВ і 26 безпілотників.

Втрати російської армії за час війни

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

  • особового складу — близько 236 040 (+510) осіб ліквідовано;
  • танків — 4 092 (+2) од.;
  • бойових броньованих машин — 7 999 (+9) од.;
  • артилерійських систем — 4 425 (+23) од.;
  • РСЗВ — 678 (+4) од.;
  • засобів ППО — 421 (+6) од.;
  • літаків — 315 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 310 (+0) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3 752 (+26) од.;
  • крилатих ракет — 1 271 (+0) од.;
  • кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 6 995 (+17) од.;
  • спеціальної техніки — 652 (+5) од.
Втрати російської армії на 13 липня 2023 року
Втрати російської армії на 13 липня 2023 року
Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що за контрнаступом Збройних сил України можна слідкувати онлайн за допомогою кількох онлайн-ресурсів, які показують актуальну ситуацію станом на 13 липня.

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