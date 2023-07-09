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ЗСУ ліквідували ще 600 окупантів та знищили 19 дронів: зведення Генштабу

9 липня 2023 09:08
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
ЗСУ ліквідували ще 600 окупантів та знищили 19 дронів: зведення Генштабу
Боєць Збройних Сил України. Фото: Генштаб ЗСУ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Збройні сили України продовжують мужньо протистояти російським окупантам. Так, за добу було ліквідовано 600 російських солдатів та знищено 19 ворожих безпілотників.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Які втрати окупантів

Орієнтовно втрати російських окупантів з 24 лютого 2022 року по 9 липня:

  • особового складу — близько 234040 (+600) осіб ліквідовано
  • танків — 4078 (+4) одиниць;
  • бойових броньованих машин — 7964 (+11) одиниць;
  • артилерійських систем — 4366 (+20) одиниць;
  • РСЗВ — 668 (+7) одиниць;
  • засоби ППО — 413 (+3) одиниць;
  • літаків — 315 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів — 309 (+0) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3685 (+19);
  • крилаті ракети — 1271 (+0).
Генштаб ЗСУ
Втрати окупантів. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що українська армія продовжує активні військові дії на заході Запорізької області та вздовж адміністративної лінії між Запоріжжям та Донецьком. Таким чином, ЗСУ ведуть нову серію контрнаступів у напрямку до Запоріжжя.

ЗСУ розпочали контрнаступ на початку червня. Генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що контрнаступ триває згідно з планами Генштабу. Зокрема, Бахмут буде обов'язково звільнено.

Однак, командувач не дав відповіді на питання про те, коли закінчиться війна РФ проти України. Він зазначив, що ворог чинить опір, тому контрнаступ ВСУ просувається повільніше.

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