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З кожним новим завданням українські бойові БпЛА стають ефективнішими, — Данілов

5 серпня 2023 15:15
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
З кожним новим завданням українські бойові БпЛА стають ефективнішими, — Данілов
Український військовий запускає бойового дрона. Фото: Мілітарний
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

З кожною новою місією бойові українські БпЛА стають все більш ефективними, а оператори набувають цінного досвіду. Російські цілі є чудовим полігоном.

Про це на своїй сторнці у Twitter написав секретар РНБО Олексій Данілов.

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"З кожним новим бойовим завданням українські бойові БпЛА та морські дрони стають все більш точними, а їх оператори — досвідченішими, бойове злагодження — ефективнішим, а виробники отримують можливості вдосконалювати тактико-технічні характеристики", — зазначив Данілов.

Він також запевнив, що на досягнутому українські військові не зупиняться. Масштаби використання бойових дронів будуть лише розширюватися.

"Серпень став особливо вдалим для українських мисливців. Далі — розширення масштабів, дальності бойової роботи, рівня та важкості російських втрат. Російські цілі — це найкращий полігон для української зброї і її реклами на світовому рівні озброєння", — повідомив секретар РНБО.

Також Данілов висловив упевненість, що український ВПК стане одним з основних світових гравців, техніка якого пройшла унікальне бойове випробування.

Російські ЗМІ повідомляють, що на відстані 30 миль від Керченської протоки морський дрон врізався в танкер. Загалом поблизу окупованого Криму повідомлялося про три вибухи. Вони сталися близько опівночі 5 серпня.

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