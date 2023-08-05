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С каждой новой задачей украинские боевые БпЛА становятся эффективнее, — Данилов

5 августа 2023 15:15
cfecf066-8a22-4bfe-c5a4-c5ec91884400 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
С каждой новой задачей украинские боевые БпЛА становятся эффективнее, — Данилов
Украинский военный запускает боевой дрон. Фото: Милитарный
cfecf066-8a22-4bfe-c5a4-c5ec91884400 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

С каждой новой миссией боевые украинские БпЛА становятся все более эффективными, а операторы приобретают ценный опыт. Российские цели являются отличным полигоном.

Об этом на своей странице в Twitter написал секретарь СНБО Алексей Данилов.

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"С каждым новым боевым заданием украинские боевые БпЛА и морские дроны становятся все более точными, а их операторы — более опытными, боевые слаживания — более эффективными, а производители получают возможности совершенствовать тактико-технические характеристики", — отметил Данилов.

Он также заверил, что на достигнутом украинские военные не остановятся. Масштабы использования боевых дронов будут только расширяться.

"Август стал особенно удачным для украинских охотников. Далее — расширение масштабов, дальности боевой работы, уровня и тяжести российских потерь. Российские цели — это лучший полигон для украинского оружия и его рекламы на мировом уровне вооружения", — сообщил секретарь СНБО.

Также Данилов выразил уверенность, что украинский ВПК станет одним из основных мировых игроков, техника которого прошла уникальное боевое испытание.

Российские СМИ сообщают, что на расстоянии 30 миль от Керченского пролива морской дрон врезался в танкер. Всего вблизи оккупированного Крыма сообщалось о трех взрывах. Они произошли около полуночи 5 августа.

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