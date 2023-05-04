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За добу Сили оборони відбили 40 російських атак: де росіяни ведуть наступ

4 травня 2023 07:42
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
За добу Сили оборони відбили 40 російських атак: де росіяни ведуть наступ
Український захисник. Фото: "АрміяInform"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські війська продовжують наступати на позиції Сил оборони на Донбасі. Тривають бої в районі Бахмуту, Мар’їнки та Нью-Йорка.

Про це повідомляє у своєму традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

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Головні ділянки фронту

Російські окупанти продовжують атакувати позиції Сил оборони. Протягом 3 травня українські захисники відбили 40 ворожих атак.

Найзапеклішою є ситуація на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Бахмут

Тривають бої як у самому місті, так і на околицях Бахмуту.

Зокрема, росіяни здійснили кілька безуспішних атак у напрямку Нью-Йорка.

Авдіївка

На цій ділянці фронту окупанти наступали в районі населеного пункту Сєверне.

Ці дії також не мали успіху.

Мар’їнка

Українські захисники відбили кілька атак як під самою Мар’їнкою, так і біля Новомихайлівки.

Особливо активних дій тут ворог не веде, але намагається покращити своє тактичне становище.

Лиман

На цій ділянці фронту окупанти намагаються знайти слабкі місця в українській обороні.

З цією метою було здійснено кілька спроб наступу в районі Білогорівки.

Нагадаємо, що Київ російські окупанти цієї ночі знову атакували безпілотниками.

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